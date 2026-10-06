Francuska je savladala Belgiju 4:1 nakon preokreta koji se desio za samo četiri minuta, a Italija je bila bolja od Turske.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kakav smo meč gledali u susretu Francuske i Belgije! Poveli su Belgijanci, djelovalo je da je sve gotovo, a onda je nevjerovatna četa Zinedina Zidana sve okrenula začas. Na kraju je bilo 4:1 (0:1).

Sve je počelo kada je u 35. minutu Romea Lavija asistirao za Donija Lukebakija i gosti su poveli. Djelovalo je da je vrlo blizu pobjeda sve do 77. minuta.

Tada je prvo Dezire Due pogodiio na asistenciju Da Kunje, a samo četiri minuta kasnije sjajni Majkl Olise je dodao do Rajana Šerkija za preokret, 2:1 i preuzimanje prvog mjesta u grupi. Do kraja meča je Majkl Olise još sa dva gola, oba puta na dodavanja Dezirea Duea uspio da donese ubjedljviu pobjedu svom timu.

Šta se desilo na drugom meču?

Drugoplasirana u Grupi 1 je ekipa Italije koja je u svom meču savladala Tursku 2:1 (1:0). Vrlo brzo je Đanluka Skamaka pogodio u 26. minutu, ali je uspio Simsir da pogodi za poravnanje u 61. minutu. Ipak samo tri minuta kasnije Nikolo Barela je asistirao za Rikarda Kalafijorija. Do kraja meča uspjeli su Italijani da pogode za 3:1 pošto je na dodavanje Romana pogodio Esposito i tako obezbijedio sva tri boda.