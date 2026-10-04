Hrvatski fudbalski Savez se oglasio zbog nekadašnjeg selektora.

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Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživjela je najteži poraz u istoriji, pošto je u Rijeci poražena od Engleza sa 7:0 u Ligi nacija. Odgovornost je preuzeo selektor Slaven Bilić koji je neslavno počeo svoju eru, a pitanje je koliko će ona i potrajati. "Vatreni" su debakl doživjeli u subotu uveče, da bi se u nedjelju tamošlji Savez oglasio porukom upućenoj Zlatku Daliću.

Nekadašnji selektor Hrvatske je izborio finale Arabijskog kupa sa selekcijom Ujedinjenih Arapskih Emirata i to je bio povod da se oglase iz Saveza.

"Čestitamo Zlatku Daliću što je sa UAE izborio finale Arabijskog kupa pobedom nad Omanom od 1:0", stoji u poruci.

Congratulations to @DalicZlatko as the @uaefa_ae reaches the Arabian Gulf Cup final, with a 1:0 semifinal victory over Oman! https://t.co/S5MhsZQ95w — HNS (@HNSfamily)October 3, 2026

Najuspješniji u istoriji Hrvatske

Dalić je najuspješniji selektor u istoriji Hrvatske. Sa vatrenima je slavio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018, bronzu u Kataru 2022, kao i treće mjesto u Ligi nacija 2023. Rastanak je uslijedio poslije Svjetskog prvenstva, a hrvatski stručnjak nije dugo čekao na novi angažman, a ni na nove uspjehe.

Prema nezvaničnim informacijama, Dalić u UAE godišnje zarađuje pet miliona evra, bez uračunatih bonusa. To je skoro tri puta više od plate koju je imao u reprezentaciji Hrvatske.

Dalić je u trenerskoj karijeri već radio tamo, bio je trener Al-Aina od 2014. do 2017. godine, a prije toga je bio i u Saudijskoj Arabiji u ekipama Al-Fajsalija i Al-Hilala

(MONDO)