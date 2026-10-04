Dejli mejl je bio neumoljiv prema Hrvatima, a posebno se osvrnuo na promašaj Matea Kovačića.

Izvor: Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Engleski mediji ne ostavljaju na miru Hrvate poslije istorijskog poraza od čete Tomasa Tuhela. "Vatreni" su primili sedam golova u Rijeci, a jedan promašaj će posebno boljeti navijače. Mateo Kovačić je promašio zicer u 41. minutu meča, a "Dejli mejl" pokušava da tu njegovu dekoncentraciju poveže sa problemima u klubu.

Mančester siti se trenutno nalaži pod opužbama za finansijske malverzacije i prijeti im oduzimanje titula, uz velike novčane kazne. To je sportska tema broj jedan u Engleskoj već nedjeljama i svi čekaju epilog.

"Nešto ti je na umu, Mateo?", piše u naslovu Dejli Mejla koji u tekstu navodi:

How on earth did Mateo Kovačić miss from there Even the England player's couldn't believe their eyes https://t.co/mbk119nQL1 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball)October 3, 2026

"Zvijezda Mančester sitija Kovačić promašila prazan gol protiv Engleske, u prvoj utakmici nakon što je klub proglašen krivim za 'lažno' finansiranje vrijedno 900 miliona funti."

"Vezni igrač "građana" senzacionalno je promašio prazan gol protiv Engleske, a navijači se pitaju jesu li klupski problemi bili u njegovim mislima", navodi se.

Kovačić je prije nego što je promašio prazan gol, oduzeo loptu Eliotu Andersonu, nasamario nekoliko engleskih igrača i zaobišao Pikforda, ali je potom uslijedio nevjerovatan promašaj.

Šta se dešava u Sitiju?

Mančester siti bi mogao da ostane bez bodova, osvojenih titula, mogao bi da bude ozbiljno novčano kažnjen i izbačen iz Premijer lige. Istraga je utvrdila da od 115 tačaka optužbe nisu krivi samo za jednu.

Klub navodi da postupak još nije gotov i tvrdi da još uvijek nisu proglašeni krivim. Takođe je navedeno da je slučaj pod strogom tajnošću i da se nadaju da će odluka biti donesena nezavisno i pravedno.

"Postupak Premijer lige i dalje traje, pri čemu je potrebno završiti još značajne dijelove procesa, a sve je podložno strogoj povjerljivosti. Shodno tome, stav Mančester sitija ostaje isti kao u saopštenju kluba iz februara 2023. godine. Klub se tokom osam godina savjesno pridržavao propisanog postupka, polazeći od toga da će se Upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premijer lige ponašati kao nezavisni, nepristrasni i pravični regulator, bez uticaja bilo kakvih stranačkih interesa", naveli su iz Sitija na upit "Atletika".

(MONDO)