Marko Palestra potpisao za Čelsi umjesto Intera, čime je izazvao veliku pažnju. Njegov transfer za 55 miliona evra označava početak nove ere pod Ćabijem Alonsom.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Jedan od najtalentovaniji bekova svijeta Marko Palestra odlučio je da potpiše za Čelsi, a ne za Inter kako se već nedjeljama unazad spekulisalo. Inter je želio da Palestra bude direktna zamjena za Denzela Dumfrisa, koji je otišao u Real Madrid, ali odugovlačili su i "spuštali cijenu", pa se iz prikrajka pojavio Čelsi i "ukrao" ga.

Usmeni dogovor je pao u toku jučerašnjeg dana i Marko Palestra će od 1. jula biti fudbaler Čelsija i tako postaje prvo pojačanje novog trenera Ćabija Alonsa koji ga je lično ubijedio da izabere "plavce".

Navodno, Ćabi Alonso je rekao Palestri da mu se divi na sjajnoj sezoni u Kaljariju i istakao je da vjeruje da može da odgovori fizičkim izazovima Premijer lige, gdje ga vidi kao startnog desnog vingbeka. To govori i cijena od 55 miliona evra koju će Čelsi platiti za Italijana.

Ko je Marko Palestra?

Radi se o fudbaleru koji je ponikao u Interu i Atalanti, međutim u dresu Kaljarija je imao svoj "proboj" na veliku scenu. Prošle sezone je praktično odigrao svaki meč za klub sa Sardinije i bio najbolji igrač.

Zvanično u Čelsi dolazi kao igrač Atalante koja je zaradila ozbiljan novac od još jednog svog talenta.