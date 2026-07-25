Dušan Vlahović mogao bi da ostane u Italiji. Napoli je zainteresovan da dovede Srbina.

Izvor: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zavrzlamama i teorijama o Dušanu Vlahoviću nema kraja. Vjerovalo se da će karijeru nastaviti u Juventusu, jer je Srbin navodno pristao na znatno manju zaradu, ali kako stvari stoje, Napoli želi da ga dovede u svoje redove. Prema tome, srpski golgeter mogao bi da ostane u Italiji, u Seriji A, ali u potpuno drugom klubu.

Kako javlja "Tuttosport", Napoli je veoma zainteresovan da u svoj tim dovede Srbina. Vlahović bi trebalo da bude dostojna zamjena za Romelua Lukakua, za kojeg je izvjesno da neće ostati u klubu. Vlahović bi bio sjajno rješenje ne samo na toj poziciji, već i kao igrač koji bi se dobro uklopio sa Masimilijanom Alegrijem, sa kojim je već sarađivao u Torinu.

Vlahović je prošle sezone, kada nije bio povrijeđen i kada je dobijao pravu priliku, pokazao da je u sjajnoj formi. Nema sumnje da su to u Napoliju primijetili i da žele pojačanje u napadu, dok s druge strane Vlahović može da ostane u Italiji, pošto je odbio klubove iz brojnih drugih zemalja.

Ono što bi moglo da bude prepreka jesu finansije. Vlahović je odbio transfer u Tursku vrijedan 10.000.000 evra zbog želje da ostane u nekoj od liga "petice", pa je pretpostavka da bi selidba u Napulj zadovoljila standarde Srbina.

Zavrzlamama i teorijama o Dušanu Vlahoviću nema kraja. Verovalo se da će karijeru nastaviti u Juventusu, jer je Srbin navodno pristao na znatno manju zaradu, ali kako stvari stoje, Napoli želi da ga dovede u svoje redove. Prema tome, srpski golgeter mogao bi da ostane u Italiji, u Seriji A, ali u potpuno drugom klubu.

Kako javlja "Tuttosport", Napoli je veoma zainteresovan da u svoj tim dovede Srbina. Vlahović bi trebalo da bude dostojna zamena za Romelua Lukakua, za kojeg je izvesno da neće ostati u klubu. Vlahović bi bio sjajno rešenje ne samo na toj poziciji, već i kao igrač koji bi se dobro uklopio sa Masimilijanom Alegrijem, sa kojim je već sarađivao u Torinu.

Vlahović je prošle sezone, kada nije bio povređen i kada je dobijao pravu priliku, pokazao da je u sjajnoj formi. Nema sumnje da su to u Napoliju primetili i da žele pojačanje u napadu, dok s druge strane Vlahović može da ostane u Italiji, pošto je odbio klubove iz brojnih drugih zemalja.

Ono što bi moglo da bude prepreka jesu finansije. Vlahović je odbio transfer u Tursku vredan 10.000.000 evra zbog želje da ostane u nekoj od liga "petice", pa je pretpostavka da bi preseljenje u Napoli zadovoljilo standarde Srbina.