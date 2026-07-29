Tokom sinoćnjeg sastanka najjužeg rukovodstva došlo je do rasprave, povišenih tonova i mimoilaženja u stavovima i razmišljanjima.

Izvor: FK Budućnost

Dragoje Leković imenovan je za sportskog direktora FK Budućnost polovinom juna, a krajem jula podnio je ostavku - saznaje Pobjeda.

Tokom sinoćnjeg sastanka najjužeg rukovodstva došlo je do rasprave, povišenih tonova i mimoilaženja u stavovima i razmišljanjima.

Kamen spoticanja u razdoru nove Uprave je Đorđije Pavličić, nekadašnji čuvar mreže ,,plavih“ koji je ostao upamćen po skandalu kada je neposredno po završetku derbija sa Sutjeskom pesnicom udario saigrača Igora Ivanovića.

Poznat po čvrstim vezama sa navijačkom grupom - varvari - iskusni golman tom linijom pokušava da se nakon dvije godine vrati pod Goricu, uz podršku trenera Srđana Radonjića, koji je nedavno takođe postavljen za šefa stručnog štaba lobiranjem ultrasa kod gradonačelnika Saše Mujovića.

Izričiti protivnik takve ideje je Leković, a kako nema punu podršku po tom pitanju - odlučio je da digne sidro, prenosi Pobjeda.

Prvi operativac Budućnosti je za vrijeme priprema na Zlatiboru doživio neprijatnost upravo zbog Pavličića koji se mimo njegovog znanja pojavio na treningu, a uz saglasnost glavnog stratega.

Nekoliko istaknutih članova najbrojnije navijačke grupe u Crnoj Gori doputovalo je na srpsku planinu sa ciljem da ubijede Lekovića da sa 29-godišnjim golmanom potpiše ugovor. Sportski direktor je odbio takvu mogućnost.

Pobjeda saznaje da je usljed toga dobio neku vrstu prijetnje, te da je usred trenažnog procesa htio da podnese ostavku.

Nastavio je posao, ali kako se bliži kraj prelaznog roka (6. avgust) za igrače na domaćoj sceni, a iskusni Podgoričanin je bez angažmana, pritisak na Lekovića postao je sve jači.

Poznat po disciplini, ozbiljnošću i odgovornosti, Leković nije htio da popusti i dozvoli takvu vrstu usluge/ucjene. Drama unutar kluba sinoć je dostigla vrhunac.

Pored Lekovića, ostavku je podnio i predstavnik varvara u Upravnom odboru - Emin Isić, a glas protiv povratka Pavličića digli su Goran Šurda Mišković i Branislav Đukanovć, još dva člana najjužeg rukovodstva Budućnosti.

,,Plavi“ među stativama imaju prekaljenog Milana Mijatovića, Filipa Domazetovića i jednog od najtalentovanijih golmana Evrope - Simona Šošića. Dečko je u junu napunio 16 godina, a potom stavio paraf na vjernost Budućnosti. Leković ga je vidio kao ozbiljan projekat i planirao je da ga, u saradnji sa trenerom Veljkom Bajkovićem, približava startnoj postavi.