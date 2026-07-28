Novi selektor Italije je Roberto Mančini, koji se vraća na klupu posle skandala sa Pirlom. Njegov cilj je povratak na Evropsko prvenstvo 2028.

Izvor: Profimedia

Fudbalski savez Italije odlučio je da novi selektor bude Roberto Mančini. Tako je završena saga koja je trajala danima unazad, tako da je važno napomenuti da je Mančini bio tek drugi izbor. Prvi je bio daleko mlađi Andrea Pirlo koga su predložili direktori Paolo Maldini i Leonardo, međutim kada je FS Italije to odbio pod nikad čudnijim izgovorom, usledile su ostavke i novo rešenje za spas italijanskog fudbala.

S obzirom na to da je Pirlo "izvisio" za posao zbog toga što ima sponzorski ugovor sa kompanijom iz Rusije, što kao objašnjenje nisu hteli da prihvate Maldini i Leonardo, odlučeno je da Italija krene u drugom smeru - sa trenerom koji joj je doneo pehar sa Evropskog prvenstva 2020.

Očekuje se da dve strane svakog trenutka potpišu dugoročni ugovor pošto je Mančini i ranije želeo da se vrati na klupu Italije, s kojom je i poslednji napravio uspehe.

Ko je Mančini?

Izvor: Profimedia

Izvor: Profimedia

Slavni italijanski fudbaler iz Sampdorije i Lacija - počeo je još davne 2001. godine da se bavi trenerskim poslom. Bio je u Fiorentini, Laciju, pa četiri godine u Interu, pre nego što će preuzeti projekat Mančester siti. Radio je potom u Galatasaraju, opet Interu, Zenitu, bio na klupi Italije, pa skrenuo ka arapskom svetu zbog novca - vodio je reprezentaciju Saudijske Arabije, pa Al Sad, bez uspeha.

Trostruki prvak Italije probaće da odvede Italijane na Evropsko prvenstvo 2028. godine, nakon što su "azuri" propustili prethodni kontinentalni turnir. Takođe, nisu učestvovali na prethodna tri Svetska prvenstva.