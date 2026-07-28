Erbas je uspješno obavio maratonski probni let aviona A350, koji je bez slijetanja proveo preko 24 sata u vazduhu i preletio 23.075 kilometara, kao uvod u direktne letove od Australije do Evrope.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kompanija Erbas je uspješno obavila maratonski probni let aviona A350 koji je trajao više od 24 sata i izazvao veliku pažnju na internetu.

Avion Erbas A350 koji je poletio sa aerodroma u Melburnu sleteo je na pistu kompanije Erbas u Tuluzu nakon 24 sata provedenih u vazduhu, prenosi Rojters.

Ovaj probni let predstavlja ključni korak u projektu "Sunrise" australijske aviokompanije Kvantas koji ima za cilj da opslužuje najduže komercijalne putničke linije na svijetu i promijeni dugolinijski aviosaobraćaj ukidanjem presijedanja između Australije i Evrope.

Touchdown! ✈️



After 24 hours and 23 minutes in the air, the A350-1000ULR has completed the flight from Melbourne to Toulouse.pic.twitter.com/D5gnynjPOh — Flightradar24 (@flightradar24)July 28, 2026

Specijalno prilagođeni avioni Erbas A350-1000ULR australijskog Kvantasa trebalo bi da od 2027. godine počnu da obavljaju komercijalne letove na liniji Sidnej, London bez presijedanja.

Kompanija Erbas je saopštila da je avion, koji ima posebno dizajnirani, povećani rezervoar za gorivo, ostao u vazduhu 24 sata i 24 minuta, za to vrijeme je preletio 23.075 kilometara bez zaustavljanja i sleteo na pistu fabrike Erbas u Tuluzu, na jugozapadu Francuske.

Provajder praćenja letova Flightradar24 saopštio je da je ovaj let drugi najpraćeniji let ikada na njihovim kanalima, posle leta iz 2024. godine na kojem je trasportovan kovčeg sa preminulom kraljicom Elizabetom II.

Aviokompanija Kvantas je naručila 12 modifikovanih aviona A350-1000ULR, dizajniranih da povežu istočnu obalu Australije sa Londonom i Njujorkom za oko 20 sati.

(B92/MONDO)