Sergej Mladenović i Stefan Đurović potpisali su trogodišnje ugovore sa Partizanom i pokušaće da se dokažu Saši Iliću i da se izbore za mjesto u prvom timu

Izvor: MN Press

Pred revanš sa ekipom UNA Štrasen i put u Luksemburg na meč Lige konferencija Partizan se oglasio i potvrdio dva potpisa. U pitanju su dvojica mladih igrača Teleoptika Sergej Mladenović i Stefan Đurović koji su potpisali prve ugovore sa crno-belima.

Sergej je u martu proslavio 19. rođendan i igra u veznom redu, dok će Stefan u avgustu da postane punoljetan i može da igra na sredini terena i na desnom krilu.

"Obojica talentovanih fudbalera su potpisala ugovor na po tri godine i u narednom periodu se od njih očekuje da se izbore za minutažu u ekipi trenera Saše Ilića", navodi se u saopštenju kluba.