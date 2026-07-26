Nejmar je postigao gol za Santos i onda je proslavom odlučio da ućutka sve one koji su ga kritikovali prethodnih dana zbog pokera
Nejmar se prethodnih dana našao na udaru u Brazilu. Propustio je trening Santosa zbog navodne povrede, a onda je uhvaćen kako igra poker. Išao je na turnire u pokeru i tako pokazao šta mu je prioritet. Ali, dočekao je i svojih "pet minuta" da odgovori svim kritičarima.
U remiju Santosa i Šapekoensea (2:2), brazilski fudbaler je bio strelac oba pogotka za svoj tim. Prvi je dao u 36. minutu i odmah odlučio da odgovori onima koji su ga prozivali. Stavio je ruku na uvo i kao da im je rekao "da vas čujem sad", a onda je rukama imao gestikulaciju u stilu osobe koja deli karte.
Nejmar zapušio usta kritičarima: Dao dva gola, pa im odgovorio na prozivke zbog poker turnira
Posle toga je otišao do korner zastavice, izvukao je i nije baš najjasnije šta je htio sa tim, ali je brzo vratio. Nije dobio žuti karton zbog toga. Ali, dobio ga je u 76. minutu što znači da će propustiti naredni meč. U tim momentima je Šapekoense preko Marsinja i autogolom Žoaa Ananisa došao do preokreta (1:2). Međutim, Nejmar nije dozvolio da se tako završi.
| Neymar responds to the criticism regarding his poker addiction after his goal against Chapecoense. pic.twitter.com/fMtmD3GSct— CentreGoals. (@centregoals)July 25, 2026
U 89. minutu dosuđen je penal za Sasntos, Nejmar je preuzeo odgovornost i pogodio. Tako je donio bod svom timu.
Pogledajte i kako je postigao prvi gol, zaista prelijepa akcija i sjajna završnica.
QUÉ GOLAZO DE NEYMAR EN SANTOS.pic.twitter.com/Y9ioUOBRKI— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)July 25, 2026