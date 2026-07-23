Zvezda Santosa Nejmar i dalje ne žuri sa povratkom na teren.

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Santos je protekle noći bez većih problema savladao Universidad Central iz Venecuele rezultatom 4:1 u Kopa Sudamerikani, a najveća zvijezda ekipe nije bila u sastavu. Posle odmora nakon Svjetskog prvenstva, Nejmar još nije uhvatio takmičarski ritam i povratak se pažljivo dozira.

Ipak, slobodno vrijeme nije provodio bez uzbuđenja. Iskoristio je pauzu od fudbala da poseti jedan od najprestižnijih poker turnira u Brazilu, koji je upravo počeo i trajaće narednih mjesec dana.

U hotelu u Sao Paulu, ležerno odeven Nejmar bio je specijalan gost i glavna atrakcija večeri. Organizatori su njegov dolazak i partije koje je odigrao brzo podijelili na zvaničnim kanalima, gdje su snimci privukli veliku pažnju.

SANTOS VENCE POR 4X1 SEM NEYMAR JR



O atacante foi desfalque do Santos na goleada por 4 a 1 contra a Universidad Central da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.



♠️ Neymar compareceu ao BSOP (Brazilian Series of Poker) Winter — etapa do Campeonato Brasileiro de POKER — na…pic.twitter.com/pJsm2aP73K — EiNews (@EiNewS24h)July 22, 2026

Međutim, poker će uskoro morati da ostavi po strani. Već u subotu Santos očekuje prvenstveni duel protiv Šapekoensea, a očekuje se da će Nejmar biti među kandidatima za sastav.

Ipak, prema navodima brazilskih medija, stručni štab ne želi da rizikuje i neće požurivati njegov povratak, s obzirom na to da je na Mundijal otišao sa zdravstvenim problemima i da još nije potpuno spreman.