Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima i grmljavinom zahvatilo je veći dio Grčke, uključujući i popularna ljetovališta .

Izvor: Instagram/Printscreen/grckainfo.official

Veći dio Grčke juče se našao na udaru nevremena, uz obilne pljuskove sa grmljavinom. Bilo je i jakih oluja sa gromovima. Najobiljnih padavina bilo je u centralnim i jugoistočnim predelima zemlje.

Obilne padavine i grmljavinske oluje pogodile su i popularna turistička mjesta. Došlo je i do osjetnijeg zahlađenja, a temperature su pale na 20 do 25 stepeni.

Zahlađenje je najviše bilo izraženo na sjeveru zemlje, gdje je vrijeme u brdsko-planinskim predjelima bilo pravo jesenje. Ono što je najintersatnije, u višom djelovoma Olimpa vejao je sneg

Vrh Olimpa nalazi se na 2917 metara nadmorske visine, a na ovim visinama sneg je moguć čak i ljeti. Vrh Olimpa se zabjelio, što je i više nego retka slika u julu i avgustu i usred ljeta, a prizori su bili čarobni.

Snijeg je uglavnom padao iznad 2500 metara nadmorske visine. Temperatura se spustila na 0°C. U Grčkoj već danas sledi stabilizacija vremena, a narednih dana i pravo ljetnje vrijeme, uz temperature iznad 30 stepeni.

Kada je riječ o temperaturi mora, one se kreću uglavnom od 25 do 28 stepeni,a more je nešto hladnije na ostrvima u Egejskom moru prema Turskoj.