Brazilska zvijezda Najmar, ima privilegovan status u Santosu, pa je produžio odmor posle Svjetskog prvenstva.

Izvor: SportsCenter Brasil/X/Printscreen

Brazilac Nejmar je završio Svjetsko prvenstvo u suzama, a izgleda mu nije uopšte do fudbala. Njegova selekcija je ispala već u osmini finala, a aktuelni igrač Santosa je imao opravdanje u vidu povrede da još malo prolongira povratak klupskim obavezama.

Odlučio je Karlo Anćeloti da ga uvrsti na spisak iako nije bio dovoljno spreman, ali se ubrzo ispostavilo da ovaj tim nije bio za velika djela.

Jedva su čekali navijači Santosa da ga ponovo vide na terenu, ali je Nejmar imao drugačije planove. Nije ga bilo na utakmici protiv Univerzidad Centrala u Kopa Sudamerikana iz nevjerovatnog razloga - igrao je poker!

Umjesto da pomogne saigračima u Venecueli , Nejmar je sjedio za stolom na profesionalnom turniru u Sao Paulu.

Poupado da partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, Neymar aproveitou o tempo livre e disputou o Campeonato Brasileiro de pôquer horas antes do jogo do Santos contra a Universidad Central.



(via @connectionpoker)#Neymar#Santospic.twitter.com/ndJxhEOFq7 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR)July 22, 2026

O čemu se radi?

Nejmar je veliki ljubitelj pokera i godinama je stekao veliko iskustvo. Kako je preneo ESPN Brazil, u pitanju je nacionalno prvenstvo u pokeru koje se održava u Sao Paulu.

Navodno je na istom je takmičenju prošle godine osvojio 53.500 brazilskih reala. Svoj status najveće zvijezde je iskoristio da ubijedi sve u klubu da mu treba još vremena za oporavak posle Svjetskog prvenstva.

Nije im ni bio potreban u ubjedljivoj pobedi od 4:1, ali će im u osmini finala njegova pomoć biti presudna.