Silvester Džasper smatra da Crvena zvezda može da se takmiči u Premijer ligi, dok Partizan i drugi klubovi pripadaju Čempionšipu.

Izvor: MN Press

Engleski fudbaler Silvester Džasper (24), član idealnog tima Superlige Srbije za prethodnu sezonu, ocijenio je da je Crvena zvezda daleko iznad svih u Srbiji i da bi mogla da se takmiči u Premijer ligi, dok je dodao da su Partizan, Vojvodina i njegov Železničar ipak po nivou Čempionšipa (drugoligaškog fudbala u Engleskoj).

"Mislim da bi na osnovu svega što sam vidio Crvena zvezda mogla da igra u Premijer ligi", rekao je Džasper za "Mozzart Sport" dok je i svog trenera Radomira Kokovića iz Železničara "preporučio" elitnim klubovima iz Engleske.

"Vojvodina, Partizan, Železničar i možda Novi Pazar bili bili u Čempionšipu. Ne u vrhu, već u donjoj polovini tabele, dok bi se ostali klubovi takmičili u Ligi 1 (treća liga, prim. aut.)", dodao je Englez koji se nada da će jednoga dana zaigrati u nekoj od "liga petice".

"Što se mene tiče, znam da su lige u kojima sam bio, poput Čempionšipa i Lige 1, izuzetno zahtjevne u fizičkom smislu. Svjestan sam da ni ja nisam najkrupniji fudbaler, ali fudbal se igra nogama i glavom, nije toliko bitno kakve mišiće imate. Prije pet ili šest godina za mene možda nije bilo mjesta u Čempionšipu, ali sada bih sigurno mogao da igram tamo. Jednog dana u 'ligama petice', ako Bog da".

Podsjetimo, Džasper je inače u Pančevo stigao u ljeto 2025. godine bez obeštećenja, a postigao je sedam golova i upisao šest asistencija prošle sezone i zato je Vojvodina već ponudila lijepu svotu novca za njega.