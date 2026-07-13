Mančester junajted je stopirao transfer Edersona iz Atalante zbog ljekarskih pregleda, dok su doveli Santosa i Tilemansa kao nova pojačanja.

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Mančester junajted bio je dogovorio dolazak brazilskog veziste Edersona iz Atalante za više od 45 miliona eura, međutim na kraju su se na "Old Trafordu" predomislili i stopirali njegov transfer. Kako je objašnjeno, Ederson je pao na ljekarskim pregledima, što iz Atalante demantuju, smatrajući da je ipak razlog sasvim druge prirode.

O čemu se radi? Mančester junajted je u međuvremenu doveo dvojicu centralnih veznih umjesto Edersona, pa se tako očekuje uskoro ozvaničenje Andreja Santosa iz Čelsija i Jurija Tilemansa iz Aston Vile.

Prvo je postignut dogovor sa Čelsijem oko Santosa za 60 miliona evra, a novi trener Majkl Kerik vjeruje da od mladog Brazilca i te kako može mnogo da dobije u budućnosti. Čelsi nije imao strpljenja za njega, u međuvremenu je doveo još nekoliko igrača koji su na njegovoj poziciji, pa je i Santosu instrukcija bila više nego jasna - bolje da ide.

Andrey Santos to Manchester United, here we go! Deal in place with medical now booked in next 24h for Brazilian midfielder.#MUFCto pay £50m matching price asked by Chelsea plus 10% sell-on clause.



Contract until June 2031 to be signed tomorrow — follows@David_Ornstein.pic.twitter.com/l0o2LFXBtC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 8, 2026



Što se tiče Tilemansa, to je pravo iznenađenje, pošto je pravo niotkuda "iskočio" kao pojačanje Junajteda. Nakon odličnog Svjetskog prvenstva za Belgiju, Junajted je aktivirao njegovu klauzulu i doveo ga za 41 milion eura.

BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO!



United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.



Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday.pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)July 13, 2026



Radi se o iskusnom fudbaleru, koji sjajno ulazi iz drugog plana i često daje golove, a vidjećemo da li će u Mančester junajtedu biti baš prva opcija - ili se radi o igraču za rotaciju. U karijeri je inače igrao za Anderleht, Monako, Lester siti i Aston Vilu sa kojom je lani osvojio Ligu Evrope.