Pravi spektakl gledali smo na meču Argentine i Švajcarske.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Argentina je nekako uspjela da stigne do polufinala Mundijala poslije produžetaka i žestoke, epske borbe protiv Švajcarske. Konačan rezultat meča bio je 3:1, a mogli smo da vidimo pravi spektakl! Prelijepi golovi, epska glupost za crveni karton, bomba za TV špice, drama... Krenimo redom...

Prvo uzbuđenje na meču viđeno je već u 6. minutu. Kružili su fudbaleri Švajcarske oko protivničkog šesnaesterca, strpljivo gradili napad i tražili pukotinu u odbrani, a led je probio Granit Džaka! Naletio je na loptu i raspalio po njoj sa nekih 20 metara, ali je ovaj projektil završio daleko preko gola.

Argentina je uzvratila udarac samo dva minuta kasnije. Mesi je hirurški tačnim pasom spojio Mekalistera sa golom, ali je odbrana Švajcarske reagovala u posljednjem trenutku i izblokirala taj udarac.

Ipak, spasa im nije bilo u 10. minutu, kada su "Gaučosi" stigli do vođstva! Argentina je izvela drugi uzastopni korner, a Mesi je poslao savršen centaršut i pogodio Mekalistera. Vezista je sjajno trznuo glavom i prebacio loptu u dalji ugao za veliko slavlje i prednost aktuelnog šampiona svijeta.

Švajcarci se nisu predavali i krenuli su po izjednačenje, a nova opasnost pred golom Argentine viđena je u 20. minutu. Ponovo je Sou tražio prostor i uputio udarac, ali je to bio previše lak plijen za Emilijana Martinesa, koji je rutinski uhvatio tu loptu.

U 31. minutu popustila je koncentracija u odbrani Argentine i bilo je izuzetno opasno. Endoj je dobio žestok duel na lijevoj strani, dodao gas i poslao tačnu dubinsku loptu ka Embolou. Švajcarski napadač je u prvi mah uspio da umakne Lisandru Martinesu, ali je štoper Argentine pokazao nevjerovatnu upornost, sustigao ga je u posljednjoj sekundi i uspio da ga omete tačno ispred istrčalog Emilijana Martinesa, spasivši čist gol. Nakon toga uslijedio je znatno mirniji ritam, pa do odlaska na odmor više nije bilo većih uzbuđenja.

Zato je u drugom poluvremenu prštalo na sve strane. Švajcarci su kidisali svim snagama, želeći što prije da poravnaju rezultat, a stopostotnu šansu propustili su u 51. minutu. Embolo je probio odbranu, pobjegao čuvarima i spakovao idealnu loptu za Endoja, ali je ovaj previše oklijevao i namještao se. To je bilo sasvim dovoljno za požrtvovanog Lisandra Martinesa, koji je uletio u klizeći start i u posljednjem trenutku izblokirao čist zicer.

Igra se tada potpuno rasplamsala, a Švajcarska je preuzela potpunu terensku inicijativu. Uslijedio je strašan nalet u 64. minutu kada je Dan Endoj pokušao glavom, ali je Emilijano Martines ponovo sjajno reagovao i skinuo taj udarac. Ubrzo nakon toga, svoju haubicu je sa preko 25 metara testirao i Granit Džaka, ali je čuvar mreže Argentine još jednom bio na visini zadatka i ukrotio taj projektil.

A onda, u 67. minutu, ogroman šok za Argentinu!

Poslije niza žestokih naleta, Švajcarska je sasvim zasluženo stigla do izjednačenja. Dan Endoj je ponovo proletio po lijevoj strani, izbacio čuvare iz igre i hladnokrvno proturio loptu kroz noge nemoćnom Emilijanu Martinesu za potpuni delirijum na tribinama!

Međutim, tek tada smo prisustvovali nevjerovatnim scenama i potpunom rolerkosteru. Samo pet minuta nakon postignutog gola, uslijedio je hladan tuš za Švajcarce, Embolo je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja!

Taman što su istopili prednost rivala i uhvatili strašan zalet, Švajcarci su sami sebi pucali u nogu i zaradili bizaran crveni karton.

Uslijedila je dramatična i grčevita borba. Argentinci su bacili sve karte na napad i krenuli na sve ili ništa, dok su se desetkovani Švajcarci lavovski branili svim raspoloživim silama. I uspjeli su da izdrže, ni poslije više od 90 minuta žestokog rata na terenu nismo dobili pobjednika, pa je putnik u narednu rundu bio riješen kroz produžetke.

Prvi produžetak protekao je u totalnoj dominaciji Argentine, ali pravih prilika nije bilo. Pokušavali su Almada, Gonzales i Mesi, ali promjene rezultata nije bilo.

Pokušavali su očajnički Argentinci i u drugom produžetku da postignu pogodak, ali su se Švajcarci branili fenomenalno. A onda, u 112. minutu – trenutak čiste magije i brutalan gol za TV špice. Minijatura Hulijana Alvareza sa distance i 2:1 za Argentinu! Ispostaviće se pogodak vrijedan polufinala Mundijala i okršaja sa Englezima!

Na kraju je Lautaro Martinez u 121. minutu pogodio za konačnih 3:1.

Nema dileme da ćemo u polufinalnim mečevima Mundijala gledati dva spektakla. Podsjetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija, a drugi Engleska i Argentina.