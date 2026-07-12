Fudbalska reprezentacija Engleske četvrti put u istoriji se plasirala u polufinale na Svjetskim prvenstvima

Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku u Majamiju rezultatom 2:1 (1:1, 1:1).

"Gordi albion" će u polufinalu 15. jula igrati protiv boljeg iz meča Argentina - Švajcarska.

Heroj Engleske bio je Džud Belingem, dvostruki strelac u 45+2. minutu i u trećem minutu prvog produžetka.

Norveška je povela u 36. minutu golom Andreasa Šjelderupa.

Šjelderup je postigao spektakularan pogodak. I dalje je nejasno da li je hteo da centrira ili šutira, ali je lopta preletela preko golmana Pikforda i zabila se u mrežu. Sudija Kleman Turpan je proveravao situaciju putem VAR tehnologije, kako bi provjerio da li je na početku akcije napravljen prekršaj nad Harijem Kejnom.

Engleska je izjednačila u drugom minutu nadoknade vremena u prvom poluvremenu. Anderson dodao je loptu do Entonija Gordona, on je dobro pronašao Belingema, koji je došao pred gol pred gol i u padu iskosa da leve strane poslao loptu u dalji ugao. Belingem je uletio između trojive igrača Norveške i postigao gol. Međutim, oko ovog gola biće mnogo priče. Norvežani su se bunili da je lopta pogodila kabel koji drži kameru iznad terena prije akcije Engleza, a prilikom ispucavanja golmana Nilanda. U tom slučaju sudija je morao da poništi pogodak.

U četvrtom minutu nadoknade vremena zbog ofsajda je poništen gol Kejna.

U 57. minutu ponšten je gol norveškog igrača Torbjorna Hegema, pošto je Haland, prije nego što je izveden korner, napravio prekršaj na Andersonu. Norveška je ponovila korner, a Engleska je uspjela da se odbrani.

Konačan rezultat je postigao Belingem u 93. minutu posle velikog kiksa Nilanda. Golman Norveške je kratko odbio loptu posle šuta Morgana Rodžersa, a na nju je naletio Belingem i ubacio je u mrežu.

U 99. minutu dosuđen je jedanaesterac za Englesku posle starta Boba nad Spensom, ali je posle VAR provjere sudija poništio svoju odluku.

Na kraju prvog produžetka iz igre je izašao Haland.

Engleska je do kraja sačuvala prednost i u polufinalu u srijedu od 21 čas u Atlanti igraće protiv Argentine.

Dan ranije u Dalasu igraju Francuska i Španija.