Preminuo je Džejden Adams, reprezentativac Južne Afrike koji je učestvovao na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo nekoliko dana nakon povratka sa Svjetskog prvenstva preminuo je reprezentativac Južne Afrike, vezni fudbaler Džejden Adams (26). Momak koji je tek prije nešto više od dva mjeseca proslavio 25. rođendan pronađen je mrtav, a njegovu smrt potvrdili su porodica i savez koji se oprostio dirljivom porukom.

"Džejden je nedavno predstavljao Južnu Afriku na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, noseći nade nacije sa ponosom, hrabrošću i ugledom. Njegov odlazak je nemjerljiv gubitak za njegovu porodicu, saigrače, klubove, fudbalsku zajednicu i zemlju u cijelini. Izražavamo najdublje saučešće porodici Adams, Mamelodi Sandaunsu, FK Stellenboš, Bafana Bafani i svima čije je živote dotakao. Južnoafrički fudbal je izgubio darovitog igrača, ponosnog fudbalera i mlad život koji je još uvijek imao toliko toga da ponudi. Neka mu duša počiva u vječnom miru", navodi se u saopštenju asocijacije.

Tragična vijest pogodila je čiavu fudbalsku planetu. Porodica nije mogla da se oglasi zbog šoka, ali je izjavu medijima dao njegov mentor Brendin Džonson.

"Sve je još sveže, porodica ne želi da istupa u javnost. Džejdenov odlazak nas je sve razorio, samo što se vratio sa Svjetskog prvenstva. U četvrtak smo se posljednji put čuli, bio je veoma raspoložen, znao je kakve ga obaveze čekaju, spremao se za njih. Nemam riječi da kažem kako se sad osjećam", rekao je Džonson.

Adams je do sada devet puta bio reprezentativac Južne Afrike, a sa timom je osvojio treće mjesto na Kupu afričkih nacija 2024. godine. Ovog ljeta je tri puta nastupio na Mundijalu - odigrao je prvih sat vremena protiv Meksika, izašao na poluvremenu utakmice protiv Češke i na kraju posljednjih desetak minuta bio na terenu protiv Južne Koreje. Meč protiv Kanade u nokaut fazi odgledao je sa klupe za rezerve.

(MONDO)