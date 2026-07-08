Dalić je preuzeo reprezentaciju Hrvatske 2017. godine, a ova odluka dolazi posle razočarenja na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia

Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske! Nakon eliminacije "vatrenih" u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala, tamošnji Savez objavio je rastanak sa čovjekom pod čijom palicom su napravljeni najveći uspjesi u istoriji Hrvatske.

Dalić je preuzeo reprezentaciju 2017. godine i ovo je prvi Mundijal sa kojeg njegov tim nije uspio da se vrati sa medaljom, nakon srebra u Rusiji i bronze u Kataru.

HNS je zvanično potvrdio rastanak. "Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj. Nakon skoro devet godina, selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerovatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Selektore, hvala na svemu - na pobedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, saradnika i protivnika o tome kakva si osoba."

Oproštajna poruka Dalića

Najuspješniji selektor u istoriji Hrvatske odlazi sa osvojene tri medalje - bronza i zlato sa Svjetskog prvenstva, a osvojili su i drugo mesto u Ligi nacija 2023. godine.

"Uloga selektora zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije, i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igrački kvalitet i u sebe, ali nisam se usudio ni da sanjam da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro devet godina.

Ne mogu da opišem koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika takmičenja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog fudbala poput one kada smo pobeđivali Englesku ili Brazil na Svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja.

Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili - mojim trenerima i saradnicima u štabu, ljekarima, fizioterapeutima, ekonomima i cjeloj logistici HNS-a koja nas je uvijek sjajno pratila.

Hvala čelnim ljudima Saveza na podršci, hvala navijačima na nevjerovatnoj potpori koju smo imali na ovom putu, hvala i svim onim medijima koji su pomogli u stvaranju pozitivne atosfere oko reprezentacije i pritom nas konstruktivno kritikovali. I na kraju, hvala mojoj porodici bez čije podrške ništa od ovoga za mene ne bi bilo moguće.

Naravno, u svim tim uspesima najvažniji su oni na terenu. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku da vodim tako sjajne fudbalere i kvalitetne ljude, od našeg kapitena Luke Modrića preko svih veterana koji su sa mnom bili još u Rusiji pa do mladih momaka koje smo uključivali u reprezentaciju i koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge.

Maksimalno sam im zahvalan što su stavljali Hrvatsku iznad svega, što su uvijek svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali što je hrvatski kult reprezentacije. Hrvatska u svima njima ima svetlu budućnost i dok god će im reprezentacija biti svetinja kao što je bila generacijama do sada - Hrvatska će biti snažna, konkurentna i kompetitivna protiv svakoga.

Zahvaljujem predsedniku Kustiću na ogromnoj podršci i odličnoj saradnji koju smo imali, kao i povjerenju da nastavim dalje. Podrška koju sam dobio poslednjih dana navela me je da preispitam odluku o odlasku, no... vrijeme je.

Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak da zaključim ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog fudbala u istoriji, a svom nasledniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom fudbalu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem", stoji u saopštenju Dalića.