Osam reprezentacija traži svoje mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva. Brazil i Portugal više nisu u trcu, ko će zablistati u četvrtfinalu?

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Poznati su svi parovi i raspored četvrtfinala Svjetskog prvenstva u fudbalu! Zavjesa na osminu finala spuštena je utakmicom između Švajcarske i Kolumbije, a to je bio jedini duel koji je bio "za zaborav", pošto u regularnom dijelu nije bilo golova, pa je odluka morala da padne poslije penal "ruleta". Što se tiče ostalih utakmica, nagledali smo se dobrog fudbala i u nastavku nas čeka zagarantovan spektakl.

Ovo je najmasovniji Mundijal u istoriji i od 48 reprezentacija, najboljih osam će se boriti za plasman u polufinale počevši od 9. juna.

Kompletan raspored četvrtfinala Svjetskog prvenstva:

9. jun, Francuska - Maroko 22 časa

10. jul, Španija - Belgija 21 čas

11. jul, Norveška - Engleska 23 časa

12. jul, Argentina - Švajcarska 3.00 časa

Najjači utisci osmine finala

Kristijano Ronaldo je ostao bez posljednje šanse da osvoji jedini pehar koji mu fali u karijeri, pošto je Portugal u prvom minutu nadoknade primio gol i eliminisan od Španije koja je među najvećim favoritima za osvajanje prvenstva. Najveći šok vidjeli smo već u prvoj utakmici kada su Norvežani slavili protiv petostrukog šampiona svijeta Brazila sa 2:1.

Utakmica između Belgije i SAD-a je imala političku uvertiru zbog intervencije Donalda Trampa na čiju incijativu je poništen crveni karton najboljem igraču domaćina, ali ništa nije moglo da spriječi Belgijance da ih pregaze u osmini finala sa 4:1. Ovim su još jednom potvrdili status "favorita iz sjenke".

Spektakl smo gledali u utakmici između Argentine i Egipta, a "gaučosi" su na kraju slavili poslije velikog preokreta sa 3:2. "Faraoni" su imali velikih 2:0, Mesi je promašio penal, ali smo u nastavku dobili ono što smo očekivali. Aktuelni šampion svijeta je krenuo na sve ili ništa i spriječio senzaciju.

Mesi je nastavio da uvećava svoj rekord po broju postignutih golova na Mundijalima (21), ali će mu do kraja turnira najveća konkurencija biti Kilijan Mbape (19). Za titulu najboljeg strijelca na ovom Svjetskom prvenstvu ima još kandidata, poput Erlinga Holanda i Harija Kejna.