U najluđoj utakmici Svetskog prvenstva, Argentina je preokrenula rezultat protiv Egipta. Selektor Skaloni je bio preplavljen emocijama nakon pobjede.
U najluđoj utakmici dosadašnjeg dijela Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi vidjeli smo preokret Argentine protiv Egipta i to za pamćenje. Sve do 79. minuta Egipat je bio blizu prolaza, vodio je 2:0 i činilo se da Argentina nema odgovor na njihovu igru, ali su Mesi i prijatelji do kraja postigli tri gola i zapečatili plasman u četvrtfinale.
Prvo je pogodio Romero na asistenciju Mesija, potom je najveći svih vremena "zakucao" loptu u mrežu Egipta, a onda smo vidjeli i kontru u kojoj je konačno pogodio i Enco Fernandez.
Zbog svega toga, usledilo je veliko slavlje Argentinaca, bacali su svi u vazduh Mesija, koji nastavlja da dominira u dresu svoje reprezentacije, a potom smo vidjeli i suze. Plakali su fudbaleri, ali i njihov selektor Lionel Skaloni koji nije mogao ni da se obrati televizijskim gledaocima.
Lionel Scaloni couldn’t speak to the press after the game because he was too emotional.— MC (@CrewsMat10)July 7, 2026
The World Cup will forever be the greatest tournament in sport’s history. ❤️https://t.co/L55FZTodkU
"Izvinite, previše sam emotivan, moram da idem. Ova grupa momaka, brate... Šta da kažem?", bilo je sve što je izustio Skaloni.
Argentina je aktuelni branilac trofeja prvaka svijeta i plasirala se u četvrtfinale gdje će igrati protiv boljeg iz duela Švajcarske i Kolumbije, dok bi je u polufinalu potencijalno čekao duel sa Engleskom.
(MONDO)