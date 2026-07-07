Reprezentativac Engleske Džordan Henderson polomio ruku prilikom proslave pobjede nad Meksikom, a zbog operacije je za njega završen Mundijal.

Izvor: Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Engleski fudbaler Džordan Henderson neće biti u konkurenciji za tim do kraja Mundijala 2026, prenose mediji iz Velike Britanije. Razlog za to je najbizarnija povreda na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu - jedan od kapitena nacionalnog tima pao je prilikom pokušaja da preskoči reklamu, nakon što je proslavio pobjedu sa navijačima. Tom prilikom polomio je ruku!

Hari Kejn je u prvoj izjavi nakon meča istakao da povreda nije teška, Tomas Tuhel ubrzo demantovao to, a onda su stigle katastrofalne vijesti. Znalo se da je Henderson prebačen u bolnicu, a snimci su pokazali da je došlo do preloma. Iskusni fudbaler moraće da bude operisan, što ujedno znači i kraj turnira za njega.

Engleski reprezentativac nije se sa timom vratio u Kanzas gdje je baza nacionalnog tima, već je ostao u bolnici u Meksiko sitiju. Ostaje da se vidi da li će operacija biti odrađena u Meksiku, SAD ili možda Engleskoj, ali je sigurno da se Henderson neće vraćati u tim za koji je tokom karijere nastupio čak 90 puta.

Na ovogodišnjem Mundijalu Džordan Henderson nije imao veliku ulogu. On je nastupio na samo jednom od pet mečeva, što je sasvim očekivano - Tuhel ga je poveo kao jednog od kapitena, igrača koji ima ogroman uticaj na dešavanja u svlačionici. Na meču protiv Meksika nije ulazio u igru, ali je zbog dešavanja van terena u finišu opomenut žutim kartonom.

Ispostavilo se da je to bio jedan od rijetkih trenutaka po kojima ćemo zapamtiti prisustvo Hendersona na Svjetskom prvenstvu. Odigrao je samo šest minuta, dobio žuti karton dok nije bio u igri i polomio ruku tokom slavlja. Prilikom pokušaja da preskoči reklamu, nakon što je završeno slavlje ispred navijača, Hendersonu je ruka proklizala i on je završio na zemlji.