Trofejni italijanski stručnjak Masimilijano Alegri preuzeo Napoli poslije najneuspješnije sezone u karijeri, na klupi Milana

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Trofejni italijanski trener Masimilijano Alegri (58) preuzeo je Napoli. Poslije neuspješne sezone u Milanu, "Maks" je potpisao trogodišnji ugovor uz platu od 4,5 miliona evra po sezoni i bonuse za plasman u Ligu šampiona i za osvajanje Skudeta.

Bez obzira na neuspjeh u Milanu, gdje se u jednom restoranu i fizički sukobio sa Zlatanom Ibrahomovićem, Alegri je trenutno najuspješniji aktivni trener Serije A, jer ima za sobom šest titula (jednu sa Milanom, 2011, pa pet sa Juventusom od 2014. do 2019).

Alegri će na stadionu "Dijego Maradona" zamijeniti Antonija Kontea, tvorca titule iz 2025, a sada novog selektora Italije. Zanimljivo je to da je Alegri nosio dres Napolija u sezoni 1997/98 i bio dio istorijski neuspješne generacije koja je ispala u drugu ligu. Sada stiže da skloni taj gorak ukus, a i da "očisti" utisak poslije jako teške godine na San Siru, gdje je u Milanu imao najlošiju godinu u karijeri.

Napoli je prošle sezone bio drugi na tabeli i kao vicešampion se direktno kvalifikovao za Ligu šampiona, dok će Milan zajedno sa Juventusom u ligašku fazu Lige Evrope.

Sukob sa Zlatanom Ibrahimovićem

Alegri je jedan od mnogih koji u Milanu nisu mogli da sarađuju sa Zlatanom Ibrahomovićem, klupskom legendom i funkcionerom od najvišeg povjerenja gazde kluba, "Red Bird Kapital Partners" investicionog fonda.

Njihova netrpeljivost bila je toliko izražena da je dovela i do njihovog fizičkog sukoba u jednom restoranu.

"Korijere delo Sport" otkrio je krajem prošle sezone da je tenzija između Zlatana Ibrahimovića i Maksa Alegrija kulminirala na toj večeri, tokom koje su se potukli u prisustvu izvršnog direktora kluba Đorđa Furlanija i razdvojio ih je sportski direktor Igli Tare.

"Povrh toga, u klubu su se radovali zbog neuspjeha na kraju sezone, jer su znali da neće moći da sklone Alegrija i Tarea ako se Milan kvalifikuje za Ligu šampiona", objašnjeno je.

I zbog takvog odlaska iz Milana sigurno je da će Alegri imati dodatni motiv kada bude vodio Napoli protiv "rosonera". U međuvremenu, Milan je na njegovo mjesto doveo bivšeg trenera Mančester junajteda, Rubena Amorima.