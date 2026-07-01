Uroš Kabić napušta Crvenu zvezdu i prelazi u Dunajsku Stredu, a posrednik u transferu je reper Cvija.

Izvor: MN Press

FK Crvena zvezda je u posljednjih nekoliko godina imala dosta pogodaka kada su u pitanju transferi, ali i dosta promašaja. Ti promašaji prije svega se odnose na krilne fudbalere koji se nisu snašli na "Marakani", a još jedan u nizu onih koji odlaze poslije unosnog obeštećenja je Uroš Kabić.

Zvezda je mladog fudbalera iz Novog Sada kupila iz Vojvodine za oko milion evra u ljeto 2023. godine, a sada je Kabić prešao u slovačku Dunajsku Stredu, klub koji je povezivan sa doskorašnjim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Vidi opis Iz Crvene zvezde u Slovačku: Reper Cvija "završio" transfer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dunajska Streda je platila Kabića 400 hiljada evra, a on stiže zapravo iz OFK Beograda - koji ga je dobio od Crvene zvezde bez obeštećenja. Pretpostavka je da će dva kluba podijeliti obeštećenje, što je sada sve češća praksa kada se fudbaler pod ugovorom daje bez otkupnine.

Reper Cvija učestvovao u transferu

Izvor: Instagram/stefancvija

Posrednik u transferu je srpski reper Stefan Cvijić Cvija koji je već neko vrijeme licencirani fudbalski agent, a znamo da je već recimo posredovao u transferu Alekse Pejića u Železničar.

Kabić je inače za Zvezdu odigrao samo šest utakmica, ukupno 169 minuta.