Edin Džeko komentariše potcjenjivanje stručnjaka pred istorijsku utakmicu BiH na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi se nadaju iznenađenju protiv Amerike.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći između utorka i srede (2 ujutru) igra istorijsku utakmicu na Svjetskom prvenstvu, prvu ikada za ovu državu u nokaut fazi. Protivnik je domaćin Sjedinjene Američke Države i jasno je da su "zmajevi" zbog toga već unapred otpisani, ali se nadaju da bi potcjenjivačke izjave koje stižu već danima mogle da izazovu i posebnu motivaciju kod njih.

"Ovo je nešto novo za ovu ekipu, posebno za ove mlade igrače, na kraju krajeva i za mene. Prvi je put, nadam se da će biti još neka...", rekao je Edin Džeko pred možda svoju i poslednju utakmicu u dresu BiH.

"Svi pričaju o BiH i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu. Imamo sjutra priliku da pokušamo da napravimo ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti laka utakmica, Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Neće biti lako, ali nije ni Bosna tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete. Svjesni smo, vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može da dođe ovdje".

Poruka za "stručnjake"

Na pitanje o tome da li ih protivnici ili stručnjaci potcjenjuju, Džeko je bio jasan i koncizan: "Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne potcjenjuju. Vjerujem da nas neće potceniti bez obzira na to što govore pojedini stručnjaci, jer da razumiju fudbal, sigurno ne bi davali takve izjave".

"Tako su i Njemci govorili za Paragvaj, pa su ispali. Upravo zato je fudbal najljepši sport na svijetu. Opet kažem, oni jesu favoriti jer su domaćini i odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo", dodao je.