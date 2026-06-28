Talentovani srpski fudbaler Petar Stanić odbio transfer u Koventri i prelazi u Olimpijakos.

Izvor: MN Press

Srpski fudbaler Petar Stanić (24) postaće novi fudbaler Olimpijakosa! O tome se priča već mesecima, a čini se da je kompletan posao sada nadomak realizacije. Pojedini grčki mediji ističu da su dogovoreni svi detalji i da se čeka samo potpis nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i TSC-a iz Bačke Topole.

Stanić u Pirej stiže nakon fantastične sezone u Ludogorecu, a grčki tim će za njegove usluge izdvojiti 8.000.000 evra. Nije to ono što najviše fascinira medije u Grčkoj. Tamošnji novinari otkrili su da je Petar Stanić posljednjih dana odbio ponudu da se preseli u Premijer ligu i pojača tim koji je tek ušao u elitni rang engleskog fudbala.

Po informacijama iz Grčke, Ludogorec je dobio ponudu Koventrija koja je bila identična kao ona iz Pireja, ali srpski fudbaler se neće preseliti u Englesku. Iako bi imao priliku da igra u najboljoj ligi na svijetu i da radi sa legendarnim veznim fudbalerom Frenkom Lampardom, Petar Stanić je odlučio da ipak napravi malo manji korak i oproba se u Grčkoj.

Olimpijakos će dobiti mladog i izuzetno kvalitetnog fudbalera, koji je tokom svoje jedine sezone u Bugarskoj odigrao čak 55 mečeva, postigao 16 golova i asistirao 13 puta. Prije toga je Stanić za TSC odigrao 84 meča za TSC, uz 18 golova i 12 asistencija. Imao je Stanić zapažene role i u Železničaru iz Pančeva i u Spartaku iz Subotice, a najmanje traga ostavio je u Zvezdi gdje se na 16 mečeva jednom upisao u strijelce i dva puta u asistente.

Stanić je 2026. godine postao reprezentativac Srbije, a čini se da će u selektorskom mandatu Veljka Paunovića imati mnogo prostora u nacionalnom timu. Naravno, dobre igre u Olimpijakosu dodatno bi učvrstile njegovu poziciju i pomogle mu da postane jedan od nosilaca igre reprezentacije.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!