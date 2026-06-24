Izjava Hulijana Alvareza o odlasku iz Atletiko Madrida uzburkala je strasti, a izvršni direktor kluba osudio je Barselonu i rekao da Alvarez neće otići ovog ljeta

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Ne smiruje se tenzija u Španiji zbog izjave Argentinca Hulijana Alvareza da hoće da ode iz Atletiko Madrida. Nedugo posle pobjede svoje reprezentacije protiv Austrije na Svjetskom prvenstvu i istorijskog nastupa Lionela Mesija, Alvarez je u miks-zoni iznenadio sve otvorenošću i praktično tražio da ode.

Izvršni direktor Atletiko Madrida Migel Anhel Hil razočaran je tim postupkom napadača koji igra u Atletiku od 2024. godine i pod ugovorom je sve do 2030.

"Nije bio pravi dan da to kaže. Bio je to dan za Mesija i za Argentinu, a ne za Hulijana. On ima san (da potpiše negdje drugdje), ali i navijači Atletika imaju snove, takođe. Tačno je da je pričao sa nama, ali je tačno i da je potpuno svjestan našeg stava, jer smo bili veoma jasni - Atletiko ne želi da ga proda", rekao je Hil on za agenciju EFE.

"Sjajan je igrač i veoma smo ponosni jer igra za nas", dodao je Španac.

"Misle da mogu da nas pregaze"

Povrh toga, čelnik Atletiko Madrida izrekao je teške optužbe na račun Barselone, za koju u Atletiku znaju da stoji iza svega.

"Barsa nas ne poštuje. Misle da mogu da nas pregaze i da smo slabi i glupi, ali u stvarnosti pokazuju cijelom svijetu postupke koji govore o tome šta su. Lažu nas, igrače, medije... Čak i svoje navijače. Pokušavaju da sve ubijede da mogu da naprave taj posao, ali zapravo nisu u situaciji da to učine".

Dugo su u Atletiku ljuti, još od kraja prošle decenije i "otimanja" Antoana Grizmana, koji je prešao u Barselonu uz pregovore koji su trajali u toku najvažnijeg dijela Atletikove sezone i uz obeća njegovim najbližima da će dobiti novac, kao i on.

"Nije ovo prvi put da se Barselona ovako ponaša i u fudbalskom svijetu su svjesni toga. Prošle godine su uradili nešto veoma slično sa Nikom Vilijamsom i Atletik Bilbaoom. Na nama je da branimo interese Atletiko Madrida i zato ćemo da podnesemo prijavu pred tijelima FIFA, jer Barsa pregovara sa igračem pod ugovorom tokom perioda u kojem to ne smije da čini".

Real javno ponudio 150 miliona

Barselona navodno već duže vrijeme pokušava da ubijedi bivšeg napadača River Plejta i Mančester sitija da dođe na Nou Kamp posle Svjetskog prvenstva, a čini se da i on ima želju da to uradi. Problem je "samo" to što Atletiko neće pristati i što je propisao obeštećenje od pola milijarde eura za svog ofanzivca.

Atletiko je kupio Alvareza od Mančester sitija 2024. godine za 95 miliona eura, a ovog ljeta je i Real Madrid saopštio da je pokušao da ga dovede za 150 miliona eura. Atletiko je javno odbio tu ponudu, a onda na društvenim mrežama vrijeđao Barselonu i ironično objavljivao svoje ponude za Lamina Jamala, Pedrija i Rafinju, najbolje igrače Katalonaca.