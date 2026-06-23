Tokić se prisjetio trenutka iz 2006. kada je igrao protiv Mesija, a navijači su ga prozvali zbog njegovih tvrdnji o "gašenju" fudbalske zvijezde.

Izvor: hrt.hr/printscreen

Lionel Mesi je najbolji fudbaler svih vremena i to je dokazuje i u 39. godini na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi. Dao je het-trik protiv Alžira na startu turnira, da bi zatim postigao još dva gola protiv Austrije i tako je postao najbolji strijelac Mundijala svih vremena sa 18 pogodaka.

Vidjeli smo da niko ne može da ga zaustavi u ovim godinama, malo kada je ko uspijevao uopšte tokom njegove karijere, međutim sada bivši hrvatski reprezentativac Mario Tokić tvrdi da je "ugasio" Mesija baš u njihovom jedinom međusobnom duelu.

"Imam jednu pozitivnu anegdotu iz 2006. godine iz Bazela, kad smo igrali prijateljsku utakmicu s Argentinom", rekao je Tokić uz osmijeh na HRT-u i potom otkrio detalje: "Pokojni Cico Kranjčar je bio selektor. Ušao sam na poluvremenu i jedini zadatak mi je bio zaustaviti Mesija. Igrao sam flastera. Nakon pet minuta on me pitao jesam li normalan i kako to da ja stalno idem za njim po cijelom terenu."

Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

Hrvatska je inače slavila u toj utakmici 3:2 i bila je to prva zvanična utakmica Mesija za Argentinu, imao je 18 godina: "Ali ja sam ga 45 minuta ugasio. Na kraju smo mi okrenuli tu utakmicu iz 1:2 u 3:2. Mesi je tad igrao slično kao i sad. Većinu poluvremena je šetao i čekao loptu. U trenutku kad je dobio loptu bio bi nevjerovatno opasan", rekao je Tokić.

Novi Tomo Ivković sa lovačkim pričama... Sigurno ga nije prvih 45 minuta ugasio kad je čovjek u 2 minute zabio i asistirao a Tokić sve to sa klupe gledaopic.twitter.com/tcmoz1blQ0 — Marko (@MarkoFosnati)June 22, 2026



Ipak, koliko god simpatična anegdota bila, navijači misle da je Tokić malo "dosolio" i da je u pitanju lovačka priča, zbog čega su i te kako počeli da ga prozivaju u komentarima na društvenim mrežama i portalima.

Ko je Mario Tokić?

Mario Tokić je iz Dervente i rođen je 1975. godine. Karijeru je počeo u Rijeci za koju je igrao od 1992. do 1998. godine, dok je potom prešao u Dinamo iz Zagreba (tadašnju Kroaciju) za koju je nastupao do 2001. Igrao je još u Austriji za Gracer, Austriju i Rapid, dok je karijeru završio 2011. godine u NK Zagrebu.

Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 28 utakmica, a debitovao je 1998. godine. Nije bio dio ekipe koja je išla na Svjetsko prvenstvo 1998. godine i osvojila bronzu.