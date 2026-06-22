Crnogorski vezista Andrej Bajović prvi put u karijeri napušta domaći šampionat i seli se u Srbiju, gdje je potpisao ugovor sa FK Čukarički do 2029. godine.

Izvor: Instagram/andrejbajovic1/fkdecic.meScrenshot

Doskorašnji fudbaler FK Dečić tako nastavlja razvoj u jednom od najstabilnijih klubova regiona, poznatom po radu sa mladim igračima.

Bajović je već odradio prve treninge sa novim timom i istakao da je zadovoljan prijemom u svlačionici, kao i uslovima koje je zatekao na Banovom brdu. Posebno je naglasio da je o novom klubu čuo mnogo pozitivnih stvari od bivših saigrača, ali i od sunarodnika Lazar Mijović, koji je od ranije član Čukaričkog.

Dvadesetdvogodišnji vezista iza sebe ostavlja uspješan period u Dečiću, za koji je upisao 131 nastup, postigao devet golova i osvojio titulu prvaka Crne Gore 2024. godine, kao i nacionalni Kup godinu kasnije. Dobrim partijama izborio je i mjesto u A reprezentaciji Crne Gore, za koju je već zabilježio dva nastupa.

Transfer u srpsku Superligu predstavlja važan korak u njegovoj karijeri, a Bajović vjeruje da će kroz jaču konkurenciju dodatno napredovati i pomoći Čukaričkom u borbi za povratak na evropsku scenu.