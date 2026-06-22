Fudbalska reprezentacija Turske doživjela je debakl na Svjetskom prvenstvu, a navijači traže izbacivanje Kerema Akturkoglua iz reprezentacije.

Izvor: MN Press

Fudbalska reprezentacija Turske važila je, bar po imenima, za "iznenađenje iz sjenke" na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, a kao i mnogo puta do sada razočarala je svoje navijače. Turska je poslije samo dva kola eliminsana zbog dva poraza u kojima je stvorila daleko više šansi od svojih rivala - ali uzalud.

Više od 30 šuteva uputili su Turci ka golu Australije (0:2) i Paragvaja (0:1) što opet nije pomoglo, pa sa svakim novim udarcem i odbranom protivničkog golmana - kao da je rasla nervoza u njihovoj ekipi.

Za to je potrebno naći krivca, a pored selektora Vinćenca Montele, koji će gotovo sigurno biti smijenjen, navijači su se okrenuli i protiv jednog od najboljih svojih igrača. Zemlja od skoro 90 miliona stanovnika "živi za fudbal" i spremna je odmah da napadne svakog ko im se zamjeri, tako da je sada u fokusu Kerem Akturkoglu.

Šta je uradio krilni fudbaler, koji je već ljetos podijelio zemlju kada je prešao u Fenerbahče iako je igrao za Galatasaraj, dok je zbog njegovog transfera reagovala kaznom čak i UEFA?

Ukratko, imao je burnu reakciju tokom izlaska iz igre protiv Paragvaja, nakon jako loše partije. Povukao ga je Montela sa terena već početkom drugog poluvremena i prema pisanju turskih medija, Akturkoglu nije mogao da se pomiri sa zvižducima s tribina i zato je odjurio u svlačionicu, umjesto da ostane da sjedi na klupi.

Kerem Aktürkoğlu kendisine tepki gösteren Türk seyirciye küfür ediyor...pic.twitter.com/YPRShm36Ap — Çağatay Şahin (@CagataySahin07)June 20, 2026



Nije se pozdravio sa saigračem koji ga je zamijenio (Jilmaz), dok je tokom utakmice burno reagovao i sa gestikulacije navijača s tribina, tako da su se okrenuli protiv njega i već pokrenuli peticije da nikad više ne igra za državni tim.

Traži se njegovo trajno izbacivanje iz reprezentacije, uprkos tome što je zaista jedan od najboljih igrača Turske. Do sada je odigrao 54 meča za Tursku i postigao 15 golova, dok je recimo prošle sezone u dresu Fenerbahčea imao 16 golova i 10 asistencija u svim takmičenjima.