Njemac Feliks Cvajer morao je da zatraži pomoć u nadoknadi utakmice između SAD i Australije.

Izvor: FussballTv1/Printscreen

Nevjerovatna scena dogodila se u finišu utakmice između reprezentacija SAD-a i Australije, koja je završena pobjedom domaće selekcije. Njemački sudija Feliks Cvajer povrijedio se u 93. minutu, nakon što je meč produžio za šest minuta.

Da li je u pitanju bio samo grč ili nešto ozbiljnije nije najjasnije, ali je poznati arbitar na kraju uspio da privede utakmicu kraju. Bio je to veoma zahtjevan meč za suđenje, sa mnogo tenzija, kontakata i duela, pa se čini da su stres i umor učinili svoje.

Cvajeru je ukazana pomoć na terenu, a ovakve scene rijetko se viđaju na fudbalskim terenima.

Referee Felix Zwayer down with muscle cramps 90'+3'pic.twitter.com/zjOSuVaEPh — Liam Delap (@EvilDelap)June 19, 2026

Cvajer je postavio i jedan rekord na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, pošto je pokazao sedam kartona u utakmici između SAD-a i Australije, što je najveći broj opomena na jednom meču dosadašnjeg dijela takmičenja.