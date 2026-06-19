Bosna i Hercegovina mora da pobedi Katar kako bi prošla dalje u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a tamo tek kreću kalkukacije. Postoji čak 330 kombinacija i samo jedna vodi je na Nemačku.

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Bosna i Hercegovina razočarala je svoje navijače i doživela je težak poraz od Švajcarske (4:1) u Los Anđelesu koji joj je i te kako smanjio šanse za prolazak u narednu fazu. BiH pred poslednje kolo zna da ne može na jednu od prve dve pozicije, ali srećom po nju na ovom Svetskom prvestvu u SAD, Meksiku i Kanadi važe malo drugačija pravila.

Osam trećeplasiranih reprezentacija će obezbediti prolazak u narednu fazu i one će sve biti rangirane na osnovu broja bodova, gol-razlike, datih i primljenih golova, što znači da BiH i dalje ima nadu da prođe dalje.

Da bi Bosna i Hercegovina obezbedila narednu fazu - mora da pobedi Katar u Sijetlu 24. juna (21.00), a bilo bi dobro da to učini što ubedljivijom razlikom. Trenutno je njena gol-razlika 2:5 i to joj ne daje velike šanse ako bude još nekoliko ekipa sa četiri boda, tako da to mora da popravi pod hitno i da onda razmišlja o šesnaestini finala.

S kim BiH može u nokaut fazi?

Uoči turnira već je jasno naznačeno da trećeplasirani iz grupe "B", u kojoj je Bosna i Hercegovina, gotovo sigurno ide na najboljeg iz grupe "D" ili grupe "E".

Međutim, važno je ovde dodatno pojasniti zašto su mnogo veće šanse da to bude grupa "D". Trećeplasirane reprezentacije se raspoređuju prema unapred poznatoj formuli i tu BiH zavisi i od toga iz kojih sve grupa su prošli trećeplasirani. Postoji čak 330 različitih raspleta i u njih 329 - BiH ide na grupu "D", a u samo jednom na grupu "E".

To znači da će BiH igrati gotovo sigurno sa najboljim iz grupe u kojoj su SAD, Turska ili Australija, dok samo u jednoj kombinaciji ide na Nemačku (eventualno Obalu Slonovače).

To će se desiti ako prolazak trećeplasiranih obezbede timovi iz sledećih grupa: B, E, G, H, I, J, K i L. Dakle, male su šanse...