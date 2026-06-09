Naše fudbalerke više nisu dio B društva u Ligi nacija, poražene su ubjedljivo od Albanije (5:2) u posljednjem kolu grupe, ali na rezultat je velikim dijelom uticala sudija iz Engleske.

Izvor: FSCG

Premijer liga je posljednjih godina često na lošem glasu zbog sudija, a ako bi se njihove dame gledale kroz Emili Hislip na posljednjem meču fudbalerki Crne Gore u B Ligi nacija onda ni kod njih situacija nije bolja.

Naše fudbalerke više nisu dio B društva u Ligi nacija, poražene su ubjedljivo od Albanije (5:2) u posljednjem kolu grupe, ali na rezultat je velikim dijelom uticala sudija iz Engleske.

Djevojke Mirka Marića u Skadru su jurile plus dva kako ne bi ispale, u 20. minutu su povele preko Medine Dešić, a samo 120 sekundi kasnije naš nacionalni tim je ostao sa deset igračica i kažnjen je penalom. Crveni karton, čini se prestrogo zaradila je golmanka Ajša Kalač, a Albanija je iz penala izjednačila (1:1).

Iako sa igračicom manje Crnogorke su nastavile da igraju dobro, a u finišu prvog poluvremena i povele preko Maše Tomašević - fudbalerka Intera pogodila je glavom, a Hisli iz samo njoj znanih razloga poništila pogodak, zbog navodnog faula.