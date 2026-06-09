Marko Nikolić potpisao je novi ugovor sa AEK-om do 2029. godine, uz povišicu i bonuse poslije osvajanja titule.

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji srpski trener Marko Nikolić dobio je lijepu nagradu poslije osvajanja šampionske titule sa AEK-om iz Atine. Iako je bilo informacija da za njega postoji interesovanje klubova iz jačih liga, vlasnik kluba odlučio je da ga časti novim ugovorom, daleko jačim nego prethodnim.

Tako je prema informacijama grčkog portala "Sport 24" stigla povišica poslije potpisivanja novog ugovora do 2029. godine. Marko Nikolić i njegov stručni štab godišnje će zarađivati 2,5 miliona evra.

U pitanju je suma u kojoj su uključene i plate njegovih saradnika u stručnom štabu, dok je saopšteno da je Nikolić dobio povišicu od 10 odsto. Naravno, tu su i novi izdašni bonusi u slučaju ponavljanja uspjeha iz ove sezone kada je AEK igrao najbolji fudbal u Grčkoj i zasluženo došao do titule.

"Marko, tokom čitavog ovog perioda dok si ovdje, uspjeli smo da postanemo sinhronizovani orkestar gladijatora. I to može zvučati kontradiktorno, jer ‘sinhronizovani orkestar gladijatora’ zaista zvuči pomalo kontradiktorno. Ali to je realnost. To je ono što jeste. Ti si Srbin, imamo sličan mentalitet, filozofiju, rekao bih i paralelni i sličan DNK, i svi želimo da ostanemo zajedno. Ti želiš da ostanemo zajedno, ja želim da ostanemo zajedno, Havier želi da ostanemo zajedno. Svi koji čine porodicu AEK-a žele da ostanemo zajedno. Mi smo impresivan trio koji je uspio da postigne impresivne stvari u grčkom fudbalu", rekao je prvi čovek šampiona Grčke.

I Marko Nikolić, koji se sprema sada da napadne Ligu šampiona, srećan je onim što je dobio u Grčkoj: "Prije svega, hvala. Hvala na prilici. Vrlo dobro se sjećam da smo prije godinu dana bili ovdje na istom mjestu i sjećam se tvog govora, predsjedniče. Međutim, smatram da sve ovo stvara obavezu".

"To je nešto što sam ponavljao tokom cijele sezone i ponoviću još jednom. Obavezu. Zbog svega što si rekao, predsjedniče, to je obaveza za sve nas i osjećam je svakog dana, da uzvratimo svim tim ljudima koji nas prate, svima koji vole AEK. I druga stvar koju sam takođe rekao na kraju sezone jeste da ovo ni u kom slučaju nije kraj, već početak novog poglavlja, onog koje može izgraditi novu istoriju za veliki klub, AEK, istorijski klub. Zato sam veoma srećan što sam ovdje. Nisam samo potpisao ovaj ugovor; potpisao sam i tvoje riječi koje si upravo izgovorio, predsjedniče", kazao je Nikolić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!