Fudbaler Brondbija Benjamin Tahirović našao se u velikoj kontroverzi zbog riječi selektora Sergeja Barbareza.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Benjamin Tahirović morao je da se izvini treneru Brondbija Stivu Kuperu zbog onog što je selektor Sergej Barbarez izrekao na konferenciji za medije. On je optužio veškog stratega da je namjerno izostavio Tahirovića iz sastava za meč sa Arhusom kako ne bi imao dovoljno minuta pred utakmicu te dvije selekcije.

Njegova logika je bila da je želio da pomogne Velsu tako što će mu smanjiti minute, a bosanski reprezentativac poslednje četiri utakmice nije počeo u prvoj postavi. Ovo sigurno neće pomoći igraču da se izbori za bolji status kod trenera, pa je uputio izvinjenje Kuperu...

Šta je napravilo haos?

Barbarez je na konferenciji za medije izrazio sumnju da je Tahirović sklonjen sa određenom namjerom i to mu je navodno rekao sam igrač.

"Benjamin mi je rekao šta se dešava... Nevjerovatno zvuči, ali to ima veze sa njegovim trenerom i njegovim porijeklom. Kada trener poruči da želi sreću igraču, a ne i njegovoj reprezentaciji, to ostavlja prostor za razmišljanje. I javio mu je da će posle ovog okupljanja ponovo biti u sastavu i konkurisati za mečeve", rekao je Barbarez na konferenciji za štampu.

Ne vjerujemo da će mu ova situacija pomoći pri ambicijama da ponovo bude dio prve postave.

"Samo da znate dimenziju i da se danas dosta toga radi i na ličnom osnovu i na osnovu toga odakle ko dolazi. Nažalost, mi nismo takvi, više volim sport i sportsku dimenziju takmičenja, ali vjerujem da će njegova (Tahirovićeva, prim.aut.) motivacija biti više nego normalna i to je isto dobro", dodao je Barbarez.

Bosna i Hercegovina gostuje Velsu 26. marta od 20.45.