Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez iznio je sumnje da igrač iz njegove reprezentacije nije dobio priliku zbog nacionalne pripadnosti

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez bio je vrlo direktan kad je govorio o nacionalnom timu koji vodi, a posebno o igračima koje je pozvao u ekipu. Trener, poznat po britkom jeziku, bez razmišljanja iznio je stav da je fudbaler Benjamin Tahirović sklonjen iz tima Brondbija na nacionalnoj osnovi.

Velšanin Stiv Kuper vodi Brondbi, a s obzirom na to da će baš nacionalni tim njegove zemlje odmjeriti snage sa Bosnom i Hercegovinom, navelo je Barbareza na sumnju. Benjamin Tahirović našao se na spisku selektora u okviru mečeva baraža za Mundijal, ali prethodno nije imao mjesto u klupskoj ekipi. Može se reći da je dotad bio manje-više standardan igrač Brendbija, ali poslednjih mjesec dana za njega jednostavno nema mjesta.

"Benjamin mi je rekao šta se dešava... Nevjerovatno zvuči, ali to ima veze sa njegovim trenerom i njegovim porijeklom. Kada trener poruči da želi sreću igraču, a ne i njegovoj reprezentaciji, to ostavlja prostor za razmišljanje. I javio mu je da će posle ovog okupljanja ponovo biti u sastavu i konkurisati za mečeve", rekao je Barbarez na konferenciji za štampu.

Međutim, kad baraž prođe, vraća se i prilika za Tahirovića. "Samo da znate dimenziju i da se danas dosta toga radi i na ličnom osnovu i na osnovu toga odakle ko dolazi. Nažalost, mi nismo takvi, više volim sport i sportsku dimenziju takmičenja, ali vjerujem da će njegova (Tahirovićeva, prim.aut.) motivacija biti više nego normalna i to je isto dobro", dodao je Barbarez.

Bosna i Hercegovina gostuje Velsu 26. marta od 20.45.