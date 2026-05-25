Navijači u Španiji ne mogu da vjeruju šta čitaju, jer u reprezentaciji nema nikog iz Real Madrida

Fudbalska reprezentacija Španije jedan je od glavnih favorita za osvajanje Mundijala 2026, ali će spisak igrača koji je saopštio selektor Luis de la Fuente izazvati mnogo polemike. Možda čak i razdor u javnosti - pošto na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku ne putuje niko iz Real Madrida!

Na spisku su fudbaleri Barselone i Atletiko Madrida, pa zatim igrači Real sosijedada, Atletik Bilbaa, Osasune i Selte, nekoliko fudbalera Arsenala, čak i prvotimac Kristal Palasa! Samo za fudbalere Real Madrida nikako nije bilo mjesta na spisku selektora De la Fuentea, koji je Španiji već donio veliki trofej.

Ovo je tim za koji se odlučio selektor Španije, Luis de la Fuente:

Golmani: Unaj Simon (Atletik Bilbao), David Raja (Arsenal), Đoan Garsija (Barselona)

Odbrana: Pedro Poro (Totenhem), Ljorente (Atletiko Madrid), Pau Kubarsi (Barselona), Mark Pubilj (Atletiko Madrid), Ajmerik Laport (Atletik Bilbao), Erik Garsija (Barselona), Alehandro Grimaldo ( Bajer Leverkuzen), Mark Kukurelja (Čelsi)

Sredina terena: Rodri (Mančester Siti), Marin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barselona), Dani Olmo (Barselona), Pedri (Barselona), Fabijan Ruiz (PSŽ), Mikel Merino (Arsenal), Aleks Baena (Atletiko Madrid)

Napad: Lamin Jamal (Barselona), Feran Tores (Barselona), Jeremi Pino (Kristal Palas), Niko Vilijams (Atletik Bilbao), Viktor Munjoz (Osasuna), Mikel Ojarzabal (Real Sosijedad), Borha Iglesijas (Selta)

Ko fali na spisku Španije?

Tek treći put u istoriji fudbalske reprezentacije Španije na veliko takmičenje se piutuje bez igrača Real Madrida. Desilo se to za Olimpijske igre davne 1920. godine, pa za Evropsko prvenstvo 2021. godine kada je sve Madriđane kod kuće ostavio Luis Enrike, bivši fudbaler tog kluba, ali i bivši trener Barselone. Sada će ponovo igrači Real Madrida veliki turnir gledati iz svojih domova.

Na spisku nema štopera Dina Haujsena i Raula Asensija, lijevih bekova Frana Garsije i Alvara Karerasa, desnog beka Danijela Karvahala koji ove sezone odlazi iz kluba... Nije bilo mjesta ni za Tijaga Pitarha jer njegovo vrijeme tek dolazi, niti za Danija Sebaljosa jer je njegovo vrijeme prošlo. Veliki turnir propustiće i napadač Gonzalo Garsija, još jedan Španac iz Real Madrida.

Odrekao se Luis de la Fuente i iskusnog Alvara Morate koji je bio i kapiten nacionalngo tima u jednom trenutku, ali već dugo ne dobija pozive. Takođe, mjesta nije bilo ni za Robina Le Normana i Iska, fudbalere koji su svojevremeno bili standardni u timu, ali ove godine nisu dobila pozive u reprezentaciju.

U odnosu na spisak za mart, kada je Španija igrala prijateljsku utakmicu protiv Srbije, nema Kristijana Moskere iz Arsenala, Aleksa Remira, Karlosa Solera i Andrea Barenečee iz Real Sosijedada, Pabla Fornalsa iz Betisa. Naravno, izostaje i Barselonin Fermin Lopez koji zbog teške povrede neće moći da ide na Mundijal.