Novim pravilnikom o sigurnosti plovidbe, izvještavanju i upravljanju pomorskim saobraćajem, koji je nedavno donijelo Ministarstvo pomorstva, zabranjen je ulazak plovila na motorni pogon u područje Plave špilje, saopštili su iz Ministarstva pomorstva.

Kako navode, ministar pomorstva i koordinator Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da se na ovaj način rješava veliki problem koji se godinama ponavljao tokom ljetnje turističke sezone.

“Ulazak u Plavu špilju moguć je isključivo plovilima koja nijesu na motorni pogon. Na ovaj način štitimo sigurnost kupača i posjetilaca ali i smanjujemo rizik od pomorskih nezgoda u području pojačanog turističkog i plovidbenog intenziteta”, rekao je Radulović.

Radulović je, kako dodaju, kazao da je odluka donesena sa ciljem unapređenja sigurnosti i održivog upravljanja pomorskim saobraćajem u jednom od najposjećenijih i najosjetljivijih prirodnih lokaliteta na crnogorskom primorju.

“Upravljanje sigurnošću plovidbe ne zasniva se na čekanju da se nesreća dogodi, već na preventivnom djelovanju radi sprečavanja mogućih tragedija. U ranijem periodu evidentirani su brojni slučajevi krajnje neodgovornog i opasnog upravljanja plovnim objektima, uključujući ulazak većeg broja glisera istovremeno u špilju, približavanje kupačima na nedozvoljenoj udaljenosti, kao i situacije u kojima su skiperi uvodili plovne objekte u špilju tokom nepovoljnih vremenskih uslova, nakon čega nijesu mogli sigurno napustiti prostor špilje”, kazao je Radulović.

Ministarstvo pomorstva je kako poručuju, kroz novi pravilnik nastojalo da sagleda stvarno stanje i pronađe rješenja koja će omogućiti održivu tranziciju ka uređenijem i sigurnijem sistemu pomorskog saobraćaja, uz puno uvažavanje potreba privrede, ali bez kompromisa kada je riječ o sigurnosti ljudskih života.