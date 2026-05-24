Crnogorski reprezentativac oprostio se emotivnom porukom od kluba i navijača

Driton Camaj rastao se sa FK Novi Pazar po završetku sezone, nakon šest mjeseci provedenih u klubu, prenosi CDM.

Crnogorski reprezentativac bio je jedan od važnijih igrača ekipe koja se borila za plasman u evropska takmičenja, a na 18 utakmica postigao je sedam golova i upisao tri asistencije.

Camaj se od Novog Pazara oprostio emotivnom porukom, zahvalivši se upravi, trenerima, saigračima i navijačima.

„Iskoristio bih priliku da se zahvalim svim ljudima iz Novog Pazara: hvala vam za sve od prvog do posljednjeg dana u klubu i u gradu. Želio bih da se zahvalim upravi kluba na čelu sa Fikret Međedović, trenerima sa kojima sam radio, saigračima, zaposlenima u klubu i naravno navijačima na podršci. Osjećao sam se kao kod kuće od prvog dana, kako ja, tako i moja porodica“, poručio je Camaj.

Novi klub tražiće kao slobodan igrač, a tokom karijere nastupao je i za FK Dečić, FK Budućnost Podgorica i FC Astana.