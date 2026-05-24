Bolton je posle plejofa za plasman u Čempionšip ponovo u drugom rangu engleskog fudbala.

Izvor: MN Press/Simon Dael / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bolton Wanderers F.C. se vraća, doduše tek u drugu ligu! U finalu plej-ofa za ulazak u Čempionšip na Vembliju savladali su Stockport County F.C. rezultatom 4:1 (1:1) i tako se plasirali u viši rang.

Bolton je ligaški dio takmičenja završio na petom mjestu, a potom je u polufinalu dva puta savladao Bradford City A.F.C. rezultatom 1:0, da bi ih ubjedljiva pobjeda nad Stokportom odvela dalje.

Nakon gola Rodrigesa za Bolton u 3. minutu, poništen je pogodak Stokporta u 11. minutu, a potom je Sidibe u 29. izjednačio rezultat. Gledali smo izjednačen meč sve do 64. minuta kada je Voton postigao autogol. U finišu su Dalbi i Rodrigez potvrdili prolazak Boltona u viši rang.

A nekada su gazili Crvenu zvezdu

A nekada je Bolton Wanderers F.C. igrao Evropu! Ovaj klub je još od sezone 2011/12 van Premijer lige, a u sezoni 2007/08 nastupao je u grupi F Kupa UEFA zajedno sa FK Crvena zvezda.

Bolton je tada u prvoj rundi eliminisao FK Rabotnički, a potom prošao grupu u kojoj su još bili FC Bayern Munich, S.C. Braga, Aris Thessaloniki F.C. i Crvena zvezda, koja je takmičenje završila bez osvojenog boda.

Na stadionu „Marakana“ Bolton je slavio rezultatom 1:0 golom Gavin McCann. Za engleski tim tada su igrali Gary Speed, Ali Al-Habsi, Stelios Giannakopoulos, Abdoulaye Méïté, Daniel Braaten i Christian Wilhelmsson.

Dres Crvene zvezde nosili su Dušan Basta, Dejan Milovanović, Nenad Milijaš, Ognjen Koroman, Nenad Jestrović, ali i Luccas Claro, Mauricio Molina i Grzegorz Bronowicki.