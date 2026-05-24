Golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš ponovo je na korak od selidbe u rodni Brazil.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda nema namjeru da proda golmana Mateuša Magaljaeša, ali mediji u Brazilu ne prestaju da pišu o njegovom transferu. Ovog puta pod oznakom ekskluzivno najavljuje se da će iskusni golman biti prvo pojačanje Korintijansa u ljetnom prelaznom roku, iako su takve najave ranije demantovane.

Po riječima brazilskih novinara, Korintijans i Mateuš već imaju postignut dogovor, jer Brazilac sa odobravanjem gleda na povratak u rodnu zemlju. tamo bi veoma uspješnu karijeru mogao da privede kraju, a jedan od motiva bi mogao da bude i to što na početku karijere nije ostavio dubok trag u Brazilu.

"Mateuš Magaljaeš bi trebalo da bude prvo pojačanje Korintijansa u ljetnom prelaznom roku. Korintijans je dogovorio angažovanje golmana Mateusa Magaljesa iz Crvene zvezde iz Srbije. Uprava Korintijansa već ima usmeni dogovor sa golmanom od 33 godine i čeka otvaranje transfer prozora, kao i kraj zabrane transfera, da bi zvanično potvrdili posao. Uprkos tome što ima ugovor do juna 2027. u evropskom klubu, golman pozitivno gleda na povratak u Brazil i vjerovatno će pregovarati o svom odlasku", navodi novinar Tijago Rodrigeš.

Iako su iz Crvene zvezde stizali jasni signali da Mateuš nije na prodaju i da se na njega ozbiljno računa u narednoj sezoni, Brazilci ne odustaju! Tamošnji mediji tvrde da već znaju i kakva mu je uloga namijenjena u novom klubu, u koji bi trebalo da stigne kao prvo letnje pojačanje.

"Mateuš bi došao da bude 'sjenka' Huga Souze. Iako u golmana imaju potpuno povjerenje, u Korintijansu smatraju da golmani iz omladinskog pogona ne teraju da Huga Souzu da napreduje na poziciji prvog golmana. Zato uprava traži iskusnije ime da poveća konkurenciju u timu", dodao je brazilski novinar koji prati Korintijans.

Atenção! Matheus Magalhães deve ser o primeiro reforço do Corinthians nesta janela



O Corinthians encaminhou a contratação do goleiro Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia. A diretoria corintiana já tem um acerto verbal com o goleiro de 33 anos e espera a abertura…pic.twitter.com/NmQR6PPr2C — Thiago Rodrigues (@thiagopress)May 22, 2026

Fudbalski klub Korintijans osnovan je 1910. godine i jedan je od najvećih timova u Brazilu. Tokom 2025. godine osvojili su šampionat Paulista, a to im je 31. trofejj u tom takmičenju. Dva puta su osvajali FIFA Svjetsko prvenstvo za klubove, po jednom Kopa Libertadores i Rekopa Sudamerikanu, a imaju i sedam šampionskih titula, četiri trofeja u kupu i dva Superkupa Brazila.

Ukoliko bi došlo do saradnje, Korintijans bi bio drugi brazilski klub za koji nastupa Mateuš Magaljaeš. On je svojevremeno ponikao u Amerika Mineiru, odakle je nakon nekoliko sezona stigao u evropski fudbal. Potpisao je ugovor sa Bragom i za taj tim branio čitavu deceniju, uz jednogodišnju pozajmicu u Ajaks na kraju mandata. U ljeto 2025. godine pojačao je Crvenu zvezdu i ostavio sjajan utisak.

Interesovanje za Mateuša postoji već dugo, a Korintijans se javljao i prije nekoliko sedmica. Prije toga su se za golmana Crvene zvezde interesovali i drugi klubovi. Pominjao se Gremio, ali i ponuda Botafoga od čak 3,5 miliona evra koju je beogradski klub odbio bez da je o njoj i razmišljao u veoma važnom dijelu sezone.

Zvezdan Terzić je više puta govorio da Mateuš Magaljaeš nije na prodaju i da bi gol Crvene zvezde mogao da čuva do 40. godine.