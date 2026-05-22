Kontroverzan spisak selektora Engleske Tomasa Tuhela znači da će ga javnost ili obožavati ili ugnjetavati nakon Mundijala 2026.

Fudbalska reprezentacija Engleske trebalo je da bude jedan od favorita na predstojećem Mundijalu koji organizuju SAD, Kanada i Meksiko, ali... Njemački stručnjak Tomas Tuhel saopštio je spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo i izazvao brojne komentare u fudbalskoj javnosti, jer na veliko takmičenje ne idu brojni fudbaleri za koje se očekivalo da će tamo nastupiti.

Umjesto toga, selektor Engleske odlučio je da "promiješa karte", da pozive podijeli nekim fudbalerima koji u prošlosti nisu imali velike uloge u nacionalnom timu. Možda je njegova ideja bila da tim pozivima osveži igrački kadar reprezentacije koja je u istoriji osvojila samo jednu svjetsku titulu - i već godinama čeka veliki rezultat sa Mundijala.

Spisak reprezentacije Engleske za Mundijal 2026:

Golmani: Džordan Pikford (Everton), Din Henderson (Kristal Palas), Džejms Traford (Mančester Siti)

Odbrana: Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Džarel Kvansa (Bajer Leverkuzen), Džon Stons (Mančester Siti), Mark Gei (Mančester Siti), Den Burn (Njukasl), Niko O'Rajli (Mančester Siti), Đed Spens (Totenhem), Tino Livramento (Njukasl)

Sredina terena: Deklan Rajs (Arsenal), Eliot Anderson (Notingem Forest), Kobi Mejnu (Mančester Junajted), Džordan Henderson (Brentford), Morgan Rodžers (Aston Vila), Džud Belingem (Real Madrid), Ebereči Eze (Arsenal)

Napad: Hari Kejn (Bajern Minhen), Ajvan Toni (Al Ahli), Oli Votkins (Aston Vila), Bukajo Saka (Arsenal), Markus Rašford (Barselona), Entoni Gordon (Njukasl), Noni Madueke (Arsenal)

Ko fali na spisku Engleske?

Prije nego što je Tomas Tuhel zvanično saopštio spisak igrača na koje računa, štoper Mančester junajteda Hari Megvajer saopštio je da ga je mnogo pogodila odluka da ne bude pozvan. Iskusni defanzivac bio je važan adut nacionalnog tima u prethodnom periodu i njegov izostanak jedan je od onih koji su najčudniji u ovom trenutku. Prednost su dobili Ezri Konsa, Džarel Kvansa, Džons Stoun i Mark Gei, dok kao štoper može da igra i Den Burn.

Na Svjetsko prvenstvo neće putovati ni prvotimac Real Madrida Trent Aleksander-Arnold jer Tomas Tuhel smatra da on to nije zaslužio igranjem u španskom klubu. Bivši fudbaler Liverpula imao je tešku prvu sezonu u inostranstvu i zbog toga će platiti skupu cijenu - gledaće kako je Ris Džejms prvi izbor selektora na mjestu desnog beka. Na istoj poziciji nema ni Arsenalovog Bena Vajta, ali tu je razlog povreda.

Što se tiče veznog reda, najveći izostanci su u ofanzivnom dijelu tima. Na spisku Tomasa Tuhela nije bilo mjesta za Kola Palmera, Fila Fodena i Morgana Gibs-Vajta, iako su navijači smatrali da će se sva trojica naći u avionu za SAD. Prethodnih godina Palmer i Foden bili su važan dio tima, a Gibs-Vajt je odigrao najbolju sezonu karijere i u konkurenciji je za MVP nagrad u Premijer ligi iako se njegov tim borio za opstanak.