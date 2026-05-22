Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Pavla F. (18) zbog sumnje da je na svirep i podmukao način ubio Tadiju Pantića (23) na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Protiv Pavla F. (18) Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu za teško ubistvo u saizvršilaštvu na svirep i podmukao način Tadije Pantića (23), 22. novembra prošle godine na Novom Beogradu. Optužen je i za nedozvoljeno nošenje oružja, kojim se sumnja da je počinio ovaj zločin.

On se tereti da je sa još jednim momkom, koji ga je vozio na motoru i za kojim se traga, došao do zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živio Tadija Pantić nakon čega ga je ubio. Ne skidajući kacige čekali su da se on pojavi.

Kada je izašao, oko 11.45 časova, Pavle F. mu je prišao sa leđa i ispalio više metaka u glavu, leđa i noge. Navodno je Tadija pokušao da pobjegne, ali ga je stigao kod obližnje trafike i upucao.

Tada mu je sa motorom prišao saučesnik i pobjegli su sa mjesta zločina. Pantić je tu preminuo. Motor je kasnije pronađen zapaljen na Voždovcu.

Kako se sumnja izvršioci su se posle krili u štek stanovima, a Pavle F. je uhapšen dva mjeseca kasnije. Na saslušanju u tužilaštvu se branio ćutanjem i sada se nalazi u pritvoru. Optužnica je u Višem sudu i čeka potvrđivanje.