Iran će se ipak pojaviti na Svjetskom prvenstvu!

Iran ide na Svjetsko prvenstvo! Mnogo je bilo priče oko toga da li će zbog rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, sada je definitivno da će Iranci stići na takmičenje u Kanadu, Meksiko i SAD.

U četvrtak su fudbaleri Irana tražili vize za Kanadu, dok su neki igrači u Ankari podnijeli zahtjeve za vize za odlazak u Sjedinjene Američke Države. Iran će sva tri meča grupne faze igrati u Americi, prvo sa Novim Zelandom 15. juna, zatim sa Belgijom 21. Oba meča igraju se u Inglvudu blizu Los Anđelesa, a onda poslednji meč sa Egiptom u Sijetlu je zakazan za 26. jun.

Iran se za Svjetsko prvenstvo sprema u Turskoj, a igrači iz domaće lige su tu već neko vrijeme jer je zbog rata u Iranu prekinuto sa fudbalom. Tim trenira u Antaliji, a selektor Amir Galenoi pokušava da spremi igrače koji su već sedam nedelja bez takmičarskog fudbala.

Imaju Iranci i nekoliko igrača koji igraju u inostranstvu kao što su Alireza Jahanbakš i Denis Ekert koji igraju u Belgiji, Mohamed Mohebi i Mohamed Mehdi Zare u Rusiji, Mehdi Taremi u Grčkoj,nMadžid Hoseini u Turskoj, ali većina tima je ipak u domaćoj ligi.

