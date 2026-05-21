Ove diplome imaju djeca Cece Ražnatović: Veljko zbog fakulteta napustio Srbiju, Anastasija diplomirala u Beogradu

Autor Ana Živančević
0

Veljko i Anastasija Ražnatović diplomirali su prije nekoliko godina, ali ne rade u struci.

Ove diplome imaju djeca Cece Ražnatović: Veljko zbog fakulteta napustio Srbiju, Anastasija diplomira Izvor: Instagram printscreen

Balkanska muzčka zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović ponosna je na svoju više od tri decenije dugu karijeru punu hitova, ali najveći ponos su njena djeca, Veljko i Anastasija Ražnatović. Uvijek je isticala u javnosti da je srećna u kakve su ljude izrasli. Veljko se bavi boksom i ima svoj privatni biznis, dok se Anastasija odlučila za pjevanje i infuenserki život.

Inače, oboje imaju fakutetske diplome, ali ne radi u struci, već ih je život odveo na drugu stranu.

Veljko je sa sestrom Anastasijom pohađao internacionalnu osnovnu i srednju školu, a potom je obrazovanje nastavio na Kipru gdje porodica Ražnatović poseduje kuću.

U Banjaluci je diplomirao 2019. godine kad je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

"Sada razmišljam samo o boksu, tu se vidim i u budućnosti, ali nikad se ne zna gdje put može da vas odvede... Diploma sigurno ne smeta. Planiram da doktoriram, ali boks! Da krajem ove, ili početkom sledeće godine, osvojim pojas evropskog šampiona, Bože zdravlja. Posle toga da jurim i svjetski tron", rekao je tada Veljko Ražnatović.

Sa druge strane, Anastasija Ražnatović je po završetku srednje škole upisala Poslovnu školu u Beogradu.

"Ponekad me neko iskritikuje što na društvenim mrežama ne objavljujem fotografije sa fakulteta nego samo odjevne kombinacije ili snimke iz noćnih provoda. To je zato što kada sam na fakultetu fokusirana sam na predavanja, a ne na telefon", izjavila je jednom prilikom Anastasija koja je već neko vrijeme živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom u Sevilji.

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

Veljko Ražnatović Anastasija Ražnatović diplome

