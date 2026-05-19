Izvor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisla je tender za odabir izvođača radova za izgradnju saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Agroindustrijska zona“, što je nastavak Bulevara Veljka Vlahovića od kružnog toka na magistralnom putu Podgorica – Tuzi do Bulevara Josipa Sladea u blizini “Zetatransa”.

Glavni projekat izradio je „BMR Baošić“ iz Bijelog Polja, dok je reviziju izvršilo privredno društvo „Civil Engineer“ iz Podgorice.

Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 3.000.000 eura sa PDV-om, od čega je 1.000.000 eura planirano za realizaciju u 2026. godini, a 2.000.000 eura u 2027. godini.

Rok za izvođenje radova je 365 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Projektom je predviđena izgradnja saobraćajnice bulevarskog tipa, koja će predstavljati važnu vezu između Bulevara Veljka Vlahovića (Bulevar 7-7) i Bulevara Josipa Sladea. Ukupna dužina planirane saobraćajnice iznosi približno 800 metara.

Saobraćajnica je koncipirana iz dva dijela. Prvi dio obuhvata nastavak Bulevara Veljka Vlahovića u dužini od oko 300 metara, sa kolovozom širine 2×7 metara, odnosno po dvije saobraćajne trake širine 3,5 metara po smjeru kretanja. Predviđena je i traka za lijevo isključivanje širine 3,0 metra, razdjelno ostrvo širine od 1,5 do 4,5 metara, kao i betonski trotoari sa obje strane kolovoza širine od 2,0 do 3,0 metra.

Drugi dio odnosi se na nastavak Bulevara Josipa Sladea u dužini od oko 500 metara, sa istim profilom kolovoza širine 2×7 metara, razdjelnim ostrvom širine 4,0 metra i trotoarima širine 2,0 metra sa obje strane.

Projektom je planirano i pejzažno uređenje razdjelnog ostrva, čime će se dodatno unaprijediti estetski i ambijentalni kvalitet prostora.

Pored izgradnje saobraćajnice, predviđena je i realizacija kompletne prateće infrastrukture, uključujući izgradnju vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije, javne rasvjete, tk kanalizacije, kao i postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije.