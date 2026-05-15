Kilijan Mbape doživio veliku neprijatnost pri povratku na teren poslije oporavka od povrede.

Najvećoj zvijezdi Real Madrida Kilijanu Mbapeu (27) priređen je veoma neprijatan doček na terenu stadiona "Santjago Bernabeu". U domu kraljevskog kluba, Francuz je izviždan čim je kročio na teren u 69. minutu utakmice protiv Ovijeda (2:0).

MBAPPÉ SE FAIT HUER PAR TOUT LE BERNABEU !!!!pic.twitter.com/XEDNAl5ODk — Actu Foot (@ActuFoot_)May 14, 2026

Bio je to njegov prvi meč na stadionu Reala poslije skoro mjesec dana, od 21. aprila, i navijači su mu najočiglednije moguće poručili šta misle o njemu, njegovim igrača i njegovom liderstvu u Madridu. Igrao je sa osmijehom, trudio se da svi vide da je dobro raspoložen i uspio je da bude i asistent za drugi gol svog tima. Ipak, očigledno je da njemu i Realu ne ide kako su zamislili.

Kako se sve srušilo u Madridu?

Na kraju svoje druge sezone u "kraljevskom klubu", Kilijan Mbape ima samo dva osvojena trofeja - UEFA Superkup i FIFA Svjetsko prvenstvo u svojoj prvoj sezoni, dok je za to vrijeme Barselona postala dva puta prvak Španije, a njegov bivši tim PSŽ prvak Evrope i učesnik finala Lige šampiona ove sezone protiv Arsenala.

Mbape je prethodnih nedjelja bio na udaru žestokih kritika jer je tokom oporavka od povrede zadnje lože otputovao u Italiju na odmor na jahti sa svojom djevojkom, glumicom Ester Espozito. Kada se vratio, nije bio u stanju da odmah igra, pa je preskočio i El Klasiko prošlog vikenda, u kojem je Barselona baš protiv Reala postala šampion.

Očigledno je da sa Mbapeom kao liderom ne ide, a ni sa njim i Vinisijusom kao vodećim tandemom. Funkcioner Partizana i Realova legenda Predrag Mijatović vjeruje da neko od njih dvojice mora da ode, a očigledno je da to mišljenje dijele i navijači na "Santjago Bernabeuu".

Mbape ima ugovor sa Realom do juna 2029. i za nekoliko dana njegov fokus će biti preusmjeren ka Svjetskom prvenstvu, za koje je Francuska objavila spisak sa spektakularnim imenima reprezentativaca.