Još loših vijesti za navijače Real Madrida.

Ove nedjelje na programu je "El klasiko", Barselona dočekuje Real Madrid na svom terenu od 21 čas, ali utakmica neće imati pretjerani rezultatski značaj. Katalonci su nedodirljivi na prvoj poziciji sa 11 bodova više od najvećeg rivala, dok bi "kraljevski" klub bar malo popravio utisak u sezoni u kojoj su ostali bez ijednog trofeja.

Real se suočava sa velikim problemima u svlačionici. Prethodne nedjelje je došlo do fizičkog obračuna zamenika kapitena Federika Valverdea i Oreljena Čuamenija, a Urugvajac je sve zakuvao i na kraju izvukao deblji kraj. Zbog udarca u glavu koji je zadobio on će morati na pauzu najmanje deset dana i propustiće okršaj sa Barselonom.

Tu nije kraj mukama Madriđana, pošto Alvaro Arbeloa definitivno neće moći da računa na najboljeg igrača Kilijana Mbapea. Prema navodima španskih medija, Mbape nije završio jučerašnji trening i izostavljen je iz protokola.

Francuz već neko vrijeme kuburi sa povredom, trenirao je prethodnih dana, ali nije procijenjeno da je spreman za najveće napore.

Fudbaler Reala je ove sezone postigao 41 gol i šest asistencija na 41 utakmici, a od dolaska na Bernabeu upisao je 100 nastupa uz 85 pogodaka i 11 asistencija. Vjerovatno Francuz ne želi da rizikuje jer je Svjetsko prvenstvo počinje za mjesec dana, a šampionska trka je već gotova...

Mbape je navukao gnijev navijača Reala zbog nediscipline i putovanja sa djevojkom dok tim prolazi kroz veliku krizu, ali očigledno je da u klubu ima poseban tretman i da ne mari previše za kritike.

Ko još ne igra?

Spisak povrijeđenih igrača je predugačak. Osim Valverdea i Mbapea, na terenu neće biti Arde Gulera, Ferlanda Mendija, Edera Militaoa, Rodriga, Danija Karvahala i Danija Sebaljosa. Ipak, postoji i jedna dobra vijest, Tibo Kurtoa se oporavio i nalazi se u timu Real Madrida za El Klasiko.

