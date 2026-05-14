Nakon finala Kupa Srbije, Vojvodina je kritikovala suđenje, dok je sudijski ekspert Zdravko Jokić pohvalio rad arbitra Pavla Ilića tokom meča.

Vojvodina je poražena u finalu Kupa Srbije od Crvene zvezde posle ludih 120+ minuta fudbala i penala, a malo je reći da su u taboru Novosađana bili nezadovoljni suđenjem. Tokom susreta, dvojica pomoćnih trenera - Milan Stepanov i Ljubiša Dunđerski - isključeni su zbog prigovora arbitru Pavlu Iliću, dok je paljbu po njemu posle meča osuo i Miroslav Tanjga.

"Što se tiče suđenja, mislim da svako na ovom stadionu nije mogao da ne primeti o čemu se ovde radi. Bili smo potkradani od prvog do zadnjeg minuta. I pravim zvezdašima je neugodno što je to tako", rekao je Tanjga vidno nezadovljan.

Ipak, sudijski ekspert Zdravko Jokić je za TV Arena Sport pohvalio Pavla Ilića za koga je rekao da je dobro vodio izazovan meč, posebno uzevši u obzir sve okolnosti koje su prethodile duelu. Od starta ga u Vojvodini nisu htjeli, onda je meč kasnio zbog tuče navijača, a na kraju je završen i tučom igrača dva tima.

"Sudije su imale ozbiljne izazove i prije nego što je počela utakmica. Njegovo određivanje (Pavla Ilića, prim. aut.) za utakmicu izazvalo je reakciju Vojvodine, tako sam bar čitao. Onda odlaganje početka utakmice kada su psihički i fizički bili spremni. Ono što je za njega bio najveći izazov je ta atmosfera u smislu borbenosti, duela i nervoze - i dobre utakmice. Posebno u prvom poluvremenu", rekao je Jokić na TV Arena Sport.

"Svaka njegova greška bi mogla da izazove reakciju kod klubova. U jednom trenutku kada se to desilo, kada su mogli da pokvare atmosferu, okupio je igrače i na jedan energičan način ih upozorio da tako ne može. Držao je utakmicu u svojim rukama, kontrolisao, trčao, na kraju imamo dvije donekle sporne situacije pod znakom navoda. Dobro je sudio, trčao je mnogo, trudio se... Imao je nesreću da je morao da da dosta žutih kartona, da su klupe ili klupa reagovale, da je to imao pod kontrolom. Puno posla, puno aktivnosti i koncentracije i mislim da je dobro sudio", naglasio je nekadašnji srpski sudija.

"Sporne situacije? Sve čisto"

Zdravko Jokić izdvojio je tri situacije sa utakmice koje je prokomentarisao i za sve tri je rekao da je Pavle Ilić dobro postupio i da nije bilo nikakve greške