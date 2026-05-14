Po završetku meča i pobjede Crvene zvezde protiv Vojvodine u finalu Kupa je došlo do haosa na terenu među igračima.

Crvena zvezda pobijedila je Vojvodinu posle penala i osvojila Kup Srbije. To je bila dupla kruna za tim Dejana Stankovića, ali su po završetku meča strasti uzavrele i na terenu. Došlo je do fizičkog obračuna između igrača.

U prvom planu nalazio se mladi fudbaler Zvezde Adem Avdić koji je ušao u klinč sa protivničkim igračima. Nije poznato kako je sve počelo, ali je nastao haos. Odmah su se umiješali drugi i stariji igrači i krenuli da ih razdvajaju.

Ubrzo je tu uletio i Mirko Ivanić i kao kapiten sklonio Avdića daleko do mjesta događaja, a ubrzo se sve smirilo. Nisu svi odmah primijetili šta se dešava pošto su sa Mateusom slavili osvajanje Kupa.

